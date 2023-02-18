Від вивчення англійської до ІТ: безкоштовні курси для українців під час війни

Через повномасштабну війну багато українців втратили роботу чи були змушені опанувати нові навички. Тож, багато освітніх проєктів надали українцям безкоштовний доступ до своїх ресурсів.

24 Канал зібрав список онлайн-платформ, вебінарів та курсів на різні теми – від психології до IТ. Радимо додати цей матеріал у закладинки, щоб мати все під рукою.

До теми Як отримати українську шкільну освіту за кордоном

Безкоштовні курси та вебінари для українців

Ресурси для вивчення мов

LingQ – це онлайн-ресурс, який відкриває преміум-акаунт для українців (доступні 24 мови). Для активації потрібно написати в підтримку.

– це онлайн-ресурс, який відкриває преміум-акаунт для українців (доступні 24 мови). Для активації потрібно написати в підтримку. uTalk – додаток з вивчення найуживаніших слів будь-якої зі 149 мов доступний для українців безкоштовно.

– додаток з вивчення найуживаніших слів будь-якої зі 149 мов доступний для українців безкоштовно. Engmova – це національна екосистема вивчення та тестування рівня володіння англійською мовою. На платформі можна отримати доступ до тестування для визначення рівня володіння англійською та маркетплейсу сервісів навчання англійської мови.