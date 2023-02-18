Від вивчення англійської до ІТ: безкоштовні курси для українців під час війни
18 лютого 2023, 14:33Читать новость на русском
Через повномасштабну війну багато українців втратили роботу чи були змушені опанувати нові навички. Тож, багато освітніх проєктів надали українцям безкоштовний доступ до своїх ресурсів.
24 Канал зібрав список онлайн-платформ, вебінарів та курсів на різні теми – від психології до IТ. Радимо додати цей матеріал у закладинки, щоб мати все під рукою.
До теми Як отримати українську шкільну освіту за кордоном
Безкоштовні курси та вебінари для українців
- Кампстер – це інтерактивна платформа для навчання онлайн, вона пропонує безкоштовний доступ до курсів із програмування, маркетингу, тайм-менеджменту, вивчення мов, копірайтингу тощо.
- Coursera – це ресурс з курсами та лекціями від більш ніж 200 провідних світових університетів та компаній. Більшість з них можна пройти безкоштовно англійською або російською мовою після реєстрації. Також ЗВО та студентам з України компанія пропонує безкоштовні курси в Coursera for Campus.
- Prometheus – ресурс з доступом до 40+ безкоштовних україномовних онлайн-курсів на різні теми: від медіа до управління фінансами. Багато курсів Prometheus створює у партнерстві з різними організаціями.
- EdX – це англомовна платформа з вивчення більш ніж 30 дисциплін. До кожного курсу можна вибрати опцію безкоштовного прослуховування з умовою обмеженого доступу до матеріалів.
- Alison – платформа з понад 4 тисячами безкоштовних онлайн-курсів англійською мовою на різну тематику.
- ВУМ online – освітня ініціатива, яка поширює ідеї й сприяє розвитку громадянського суспільства в Україні. Пропонують різноманітні просвітницькі курси про волонтерство, журналістику, економічну грамотність тощо.
- EdEra – українська студія онлайн-освіти з безкоштовними та платними курсами про освіту, культуру, підприємництво. Крім того, на сайті є курс "МовиТИ", який допоможе перейти на українську мову.
- Projector Humanitarium – соціогуманітарний факультет Projector Institute відкриває українцям на час війни доступ до 12 відеокурсів про філософію, соціологію, мистецтвознавство, дизайн, літературу, рекламу тощо.
- Академія SendPulse пропонує курси, тренінги та вебінари з email-маркетингу, вебаналітики, створення чат-ботів, лендингів, налаштування контекстної реклами тощо.
- Вінницька IT-академія надає безкоштовний доступ до онлайн-курсів з вивчення англійської, математики, вступу до програмування та безпеки життєдіяльності під час війни. Щоб отримати доступ до курсів, треба зареєструватися на платформі.
- SkillsUp – це навчально-консалтинговий центр з доступом до безкоштовних програм з опанування IT-професій. Можна обрати один з восьми курсів: "Основи SQL", "Основи проєктного менеджменту", "Експерт в керуванні проєктами", "Тестування ПЗ та забезпечення якості", "Керування персоналом", "Побудова та розвиток персонального бренду", "Бізнес-аналіз в IT" або "Аналітик даних".
- UkraineCreatives.Education – ресурс для тих, хто шукає освітні матеріали та натхнення для розвитку підприємництва у секторі культури та креативних індустрій.
- Impactorium – це платформа онлайн-освіти зі сталого розвитку з безкоштовними курсами з фінансової грамотності, корпоративної соціальної відповідальності та побудови успішної кар’єри.
- Дія.Цифрова освіта – це платформа від Мінцифри України з освітніми серіалами на різноманітну тематику від створення IT-продуктів до психології.
- Ukraine Global Faculty – проєкт, який має на меті надати українцям доступ до найкращих навчальних курсів і програм. Основні тематичні напрями лекцій: мистецтво та гуманітарні науки, суспільні науки, бізнес і право, природничо-математичні науки, інженерія та інформатика.
- Google Digital Garage – це ресурс з безкоштовними онлайн-курсами та вебінарами англійською мовою від компанії Google, різних університетів та освітніх платформ. Тематика курсів – діджитал-маркетинг, розвиток кар’єри і Data Science.
- Також є курс-знайомство з ІТ-професіями від IT-школи Beetroot Academy. Впродовж курсу студенти зможуть ознайомитися з п’ятьма ІТ-професіями: Project management, UI/UX дизайн, QA Manual і Front-end та Python-розробка.
- IT Basics Course – курс від GlobalLogic Education, на якому можна опанувати базові знання та навички, що необхідні для старту кар’єри в IT-індустрії.
- Марафон Креативної Практики – там зібрані онлайн-лекції та майстер-класи від української фахової спільноти: про дизайн, саморозвиток, фріланс, комунікації, волонтерство тощо. Там понад двісті лекцій, марафон триватиме до перемоги.
- Основи вебдизайну – курс від вебдизайнерки з 8-річним досвідом Надії Акимової.
- Project Guru – комплексний безкоштовний інструмент, який допомагає опанувати основи проєктного менеджменту. Можна скористатися чат-ботом і з його підказками покроково розписати власний проєкт, а також переглянути навчальні відео та текстові матеріали.
Ресурси для вивчення мов
- LingQ – це онлайн-ресурс, який відкриває преміум-акаунт для українців (доступні 24 мови). Для активації потрібно написати в підтримку.
- uTalk – додаток з вивчення найуживаніших слів будь-якої зі 149 мов доступний для українців безкоштовно.
- Engmova – це національна екосистема вивчення та тестування рівня володіння англійською мовою. На платформі можна отримати доступ до тестування для визначення рівня володіння англійською та маркетплейсу сервісів навчання англійської мови.