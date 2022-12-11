"Небезпечні інформація та знайомства": як батькам захистити дитину від інтернет-загроз
11 грудня 2022, 13:49Читать новость на русском
Джерело:ДСЯОУ
Через перехід на онлайн-навчання діти дедалі більше часу проводять в інтернеті. Тож коло небезпек, які на них чатують, розширилося.
Відтак батькам необхідно уважніше стежити за безпекою дитини у мережі. Також навчити школяра уникати сумнівних знайомств і матеріалів.
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Як захистити дітей від інтернет-небезпек
За даними Державної служби якості освіти України, понад 300 шкіл оцінили освітнє середовище як безпечне. Однак понад 10% дітей таким його не визнали. Є і такі школи, чверть учнів яких почуваються у небезпеці.
Шість порад для батьків
- Не забувайте оновлювати налаштування батьківського контролю. Його межі мають відповідати дорослішанню дитипни. Встановлювати такі програми варто в діалозі з дитиною;
- навчіть дитину використовувати на смартфоні режим "не турбувати", коли вона виконує, наприклад, домашнє завдання;
- знайдіть баланс між онлайн- та офлайн-світом: стежте, скільки часу без перерв дитина проводить в інтернеті;
- нагадуйте дитині, що за жодних умов не можна повідомляти й поширювати особисту інформацію про себе, батьків, однокласників у соціальних мережах. Якщо з дитиною намагається сконтактувати онлайн-незнайомець, допоможіть їй його заблокувати чи додати в чорний список, поскаржитися в службу підтримки соцмережі про спам;
- Поясніть дитині, що не можна публікувати онлайн інформацію про скупчення великої кількості людей; фото-, відеоматеріали місцевості, де відбувався ворожий обстріл або місце, де впав снаряд; точні координати й геолокацію місць, де відбувалися бойові дії; фото-, відео з українськими військовими; фото пересуванням військової техніки ЗСУ з місцями їх дислокації, ночівлі та укриттями;
- важливо, аби ви також дотримувалися тих правил, яких навчаєте дітей.
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Як скоротити дітям час, проведений за гаджетами
Аби скоротити час перебування дитини за гаджетами, фахівці пропонують встановити чіткі правила. Зокрема радять батькам:
- контролювати дотримання ліміту користування гаджетом;
- влаштовувати для дітей дні без перегляду телебачення та Інтернету;
- під час гри з дитиною або вживання їжі не вмикайте телевізор як тло;
- дітям до 10 років потрібно на 1 годину відкладати телефон чи планшет після 40 хвилин користування. Дотримуйтеся встановленого ліміту часу щодо перерв під час роботи у гаджетах;
- спілкуватися з дітьми під час гри у планшеті: ставте питання щодо подій;
- намагатися перетворити гру у девайсі на цікаве дійство, яке розвиватиме ваших дітей інтелектуально;
- самим не сидіти безперервно в телефоні, а бути взірцем для дітей.