У кожній школі має бути поліціянт, – Клименко розповів про посилення безпеки

8 грудня 2023, 20:44
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В Україні посилять безпекові заходи у навчальних закладах. Зокрема, у кожній школі буде присутній поліціянт.

Очільник МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону анонсував втілення нового безпекового проєкту. Він охопить майже 10 тисяч навчальних закладів України. 

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Клименко розповів про посилення безпеки у школах

Міністр наголосив, що звертатимуть увагу, зокрема, на ті навчальні заклади, які розташовані неподалік зони бойових дій та кордону з Білоруссю. 

Мета проєкту – щоб у кожній школі був екіпірований працівник поліції, навчений за новими програмами,
– наголосив Клименко.

Таких правоохоронців спеціально відбиратимуть для цієї роботи. При цьому вони разом із вчителями: 

  • забезпечуватимуть пропускний режим та публічний порядок;
  • реагуватимуть на звернення учнів і педагогів;
  • відповідатимуть за термінове скерування дітей до укриттів у час тривоги. 
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

На входах до шкіл будуть рамкові, аркові й ручні детектори. Щоб стороння особа не могла пройти до навчального закладу, або діти не могли пронести небезпечні предмети,
– додав очільник МВС.

І повідомив, що ДСНС разом з Міносвіти знову перевірять всі укриття. 85% закладів освіти при цьому вже мають паспорти безпеки.

Зважаємо не тільки на укриття, а і на те, як школа обладнана сигналізаціями, чи є пішохідний перехід, поблизу магазини, які продають цигарки й алкоголь,
– заявив Клименко. 

І додав, що найближчим часом оголосять набір таких поліціянтів. 

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Автор: Марія Волошин