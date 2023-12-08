У кожній школі має бути поліціянт, – Клименко розповів про посилення безпеки
В Україні посилять безпекові заходи у навчальних закладах. Зокрема, у кожній школі буде присутній поліціянт.
Очільник МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону анонсував втілення нового безпекового проєкту. Він охопить майже 10 тисяч навчальних закладів України.
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Клименко розповів про посилення безпеки у школах
Міністр наголосив, що звертатимуть увагу, зокрема, на ті навчальні заклади, які розташовані неподалік зони бойових дій та кордону з Білоруссю.
Мета проєкту – щоб у кожній школі був екіпірований працівник поліції, навчений за новими програмами,
– наголосив Клименко.
Таких правоохоронців спеціально відбиратимуть для цієї роботи. При цьому вони разом із вчителями:
- забезпечуватимуть пропускний режим та публічний порядок;
- реагуватимуть на звернення учнів і педагогів;
- відповідатимуть за термінове скерування дітей до укриттів у час тривоги.
На входах до шкіл будуть рамкові, аркові й ручні детектори. Щоб стороння особа не могла пройти до навчального закладу, або діти не могли пронести небезпечні предмети,
– додав очільник МВС.
І повідомив, що ДСНС разом з Міносвіти знову перевірять всі укриття. 85% закладів освіти при цьому вже мають паспорти безпеки.
Зважаємо не тільки на укриття, а і на те, як школа обладнана сигналізаціями, чи є пішохідний перехід, поблизу магазини, які продають цигарки й алкоголь,
– заявив Клименко.
І додав, що найближчим часом оголосять набір таких поліціянтів.
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