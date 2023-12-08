В Україні посилять безпекові заходи у навчальних закладах. Зокрема, у кожній школі буде присутній поліціянт.

Очільник МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону анонсував втілення нового безпекового проєкту. Він охопить майже 10 тисяч навчальних закладів України.

Дивіться також Металошукачі, рамки та поліціянти: МВС посилює безпеку в українських школах

Клименко розповів про посилення безпеки у школах

Міністр наголосив, що звертатимуть увагу, зокрема, на ті навчальні заклади, які розташовані неподалік зони бойових дій та кордону з Білоруссю.

Мета проєкту – щоб у кожній школі був екіпірований працівник поліції, навчений за новими програмами,

– наголосив Клименко.

Таких правоохоронців спеціально відбиратимуть для цієї роботи. При цьому вони разом із вчителями:

забезпечуватимуть пропускний режим та публічний порядок;

реагуватимуть на звернення учнів і педагогів;

відповідатимуть за термінове скерування дітей до укриттів у час тривоги.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

На входах до шкіл будуть рамкові, аркові й ручні детектори. Щоб стороння особа не могла пройти до навчального закладу, або діти не могли пронести небезпечні предмети,

– додав очільник МВС.

І повідомив, що ДСНС разом з Міносвіти знову перевірять всі укриття. 85% закладів освіти при цьому вже мають паспорти безпеки.

Зважаємо не тільки на укриття, а і на те, як школа обладнана сигналізаціями, чи є пішохідний перехід, поблизу магазини, які продають цигарки й алкоголь,

– заявив Клименко.

І додав, що найближчим часом оголосять набір таких поліціянтів.