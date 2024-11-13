У Раді пропонують суттєво покращити безпеку шкіл: чи пускатимуть сторонніх

Освітній комітет парламенту рекомендував Верховній Раді України обмежити доступ стороннім особам на територію та у приміщення школи. Зокрема, тих, хто не є учасниками освітнього процесу впускати лише з дозволу керівника закладу освіти.

Зміни має містити відповідний законопроєкт. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Чи обмежать доступ стороннім особам до шкіл

Авторка відповідного законопроєкту Юлія Гришина каже, що метою документа є підвищення рівня безпеки в школах.

У разі ухвалення законопроєкту, керівники закладів загальної середньої освіти повинні визначити правила перебування осіб на території та в приміщеннях шкіл, здійснити дії щодо огородження території закладу освіти, а також облаштувати заклади технічними засобами охорони термінового виклику поліції,

– уточнила нардеп.

Правила перебування осіб на території та в приміщеннях шкіл ухвалюватиме педагогічна рада.

У законопроєкті також пропонують законодавчо заборонити перебування на території та в приміщеннях шкіл осіб з явними ознаками алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння; осіб з небезпечними предметами і речовинами та осіб з тваринами, окрім таких, які використовують в освітньому процесі.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Також для охорони шкіл не зможуть залучати осіб, які мають непогашену і незняту судимість та осіб, на яких наклали адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з домашнім насильством, булінгом та невиконанням обов'язків щодо виховання дітей.