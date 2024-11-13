Изменения должен содержать соответствующий законопроект. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Osvita.ua.

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Ограничат ли доступ посторонним лицам в школы

Автор соответствующего законопроекта Юлия Гришина говорит, что целью документа является повышение уровня безопасности в школах.

В случае принятия законопроекта, руководители учреждений общего среднего образования должны определить правила пребывания лиц на территории и в помещениях школ, осуществить действия по ограждению территории учебного заведения, а также обустроить заведения техническими средствами охраны срочного вызова полиции,

– уточнила нардеп.

Правила пребывания лиц на территории и в помещениях школ будет принимать педагогический совет.

В законопроекте также предлагают законодательно запретить пребывание на территории и в помещениях школ лиц с явными признаками алкогольного, наркотического или иного опьянения; лиц с опасными предметами и веществами и лиц с животными, кроме таких, которые используют в образовательном процессе.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Также для охраны школ не смогут привлекать лиц, которые имеют непогашенную и неснятую судимость и лиц, на которых наложили административное взыскание за совершение правонарушения, связанного с домашним насилием, буллингом и невыполнением обязанностей по воспитанию детей.