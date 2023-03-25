Безробітні зможуть пройти навчання в закладах освіти

Уряд затвердив новий порядок, завдяки якому безробітні зможуть самостійно обрати заклад освіти та пройти професійне навчання. Крім того, їх забезпечать і місцем проживання під час здобування освіти.

Міністерка економіки Юлії Свириденко наголосила, що професійне навчання безробітних буде відбуватися за принципом "гроші ходять за людиною". Вона впевнена, що це позитивно вплине на ринок праці і знизить кількість безробітних.

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За її словами, безробітні зможуть самостійно обирати заклад освіти для проходження професійного навчання. Крім того, у разі потреби можуть надати місце проживання на період навчання.

Також документ передбачає, що зарахування до закладів освіти та навчання буде здійснюватися на підставі сертифікатів.

Передбачається, що безробітні можуть вибрати місце навчання у роботодавця безпосередньо на робочому місці за індивідуальною формою навчання або шляхом стажування. Це дозволить скоротити терміни навчання і витрати, а також адаптує людей до робочого місця.

Ще одним нововведенням стане те, що роботодавці зможуть відбирати безробітних, які виявили бажання пройти професійне навчання на робочому місці або навчатися за дуальною формою.

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