Министр экономики Юлии Свириденко подчеркнула, что профессиональное обучение безработных будет происходить по принципу "деньги ходят за человеком". Она уверена, что это окажет положительное влияние на рынок труда и снизит количество безработных.

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По ее словам, безработные смогут самостоятельно выбирать учебное заведение для прохождения профессионального обучения. Кроме того, в случае необходимости могут предоставить место жительства на период обучения.

Также документ предусматривает, что зачисление в учебные заведения будет осуществляться на основании сертификатов.

Предполагается, что безработные могут выбрать место обучения у работодателя непосредственно на рабочем месте по индивидуальной форме обучения или путём стажировки. Это позволит сократить сроки обучения и затраты, а также адаптирует людей к рабочему месту.

Еще одним нововведением станет то, что работодатели смогут отбирать безработных, изъявивших желание пройти профессиональное обучение на рабочем месте или учиться по дуальной форме.

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