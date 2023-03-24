Ранее она занимала должность заместителя УЦОКО. Татьяна Вакуленко часто дает брифинги по вступительной кампании, в частности недавно рассказывала, что должен знать каждый выпускник.
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О кадровых переменах сообщил постоянный представитель правительства в ВР Тарас Мельничук. " Назначена Вакуленко Татьяна Сергеевна директором УЦОКО", – написал он.
Добавим, что новая директор окончила Харьковский национальный педагогический университет им. Сковороды. Обладает степенью кандидата педагогических наук. Она п работает в Украинском центре оценивания качества образования с 2010 года. Также Татьяна Вакуленко является координатором международного исследования PISA в Украине.
Что известно о предыдущем руководителе УЦОКО
- С 28 октября 2022 года должность директора Украинского центра оценивания качества образования занимал Эдуард Цирулик.
- Напомним, что в 2020 году он получил степень магистра на факультете архитектуры, строительства и дизайна Национального авиационного университета по специальности "Промышленное и гражданское строительство".
- А затем два года возглавлял отдел по организации корпоративного управления Национального авиационного университета.
- Нардепка Инна Совсун рассказала, что Эдуард Цирулик – это протеже своего работодателя Максима Луцкого - ректора НАУ, эксдепутата от "Партии регионов", кума пророссийски настроенного эксминистра образования Дмитрия Табачника. По ее мнению, это ставит под угрозу развитие ВНО в стране.