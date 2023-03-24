Ранее она занимала должность заместителя УЦОКО. Татьяна Вакуленко часто дает брифинги по вступительной кампании, в частности недавно рассказывала, что должен знать каждый выпускник.

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О кадровых переменах сообщил постоянный представитель правительства в ВР Тарас Мельничук. " Назначена Вакуленко Татьяна Сергеевна директором УЦОКО", – написал он.

Добавим, что новая директор окончила Харьковский национальный педагогический университет им. Сковороды. Обладает степенью кандидата педагогических наук. Она п работает в Украинском центре оценивания качества образования с 2010 года. Также Татьяна Вакуленко является координатором международного исследования PISA в Украине.

Справка! Украинский центр оценивания качества образования среди прочего организует ВНО и НМТ для украинских выпускников.

Что известно о предыдущем руководителе УЦОКО