Об этом рассказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И отметила, что информация о значении этих коэффициентов будет обнародована на сайте МОН в Порядке приема на обучение для получения высшего образования в 2023 году.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Что должен знать каждый выпускник, прежде чем сдавать НМТ

Вакуленко подчеркнула: абитуриенту следует понимать, какой предмет будет иметь больший вес для поступления, прежде чем он будет составлять НМТ.

Если наибольшее значение приобретает история Украины, то это значит, что поступающий должен тщательнее выполнять задачи именно по этому учебному предмету, внимательнее проверить свои ответы,

– сказала заместитель директора УЦОКО.

По ее словам, по завершении выполнения всех задач НМТ каждый участник получит информацию о количестве тестовых баллов за каждый предмет. Для конкурсного отбора будут использоваться результаты выполнения каждого предмета, переведенные в шкалу 100 – 200 баллов. Таблицы перевода МОН согласуют раньше времени.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы Optima Academy, где ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

Сразу после тестирования участник будет знать не только количество набранных им баллов, но и сориентируется в том, каковы его результаты для поступления,

– заявила Вакуленко.

Читайте Отменят ли льготы для абитуриентов при поступлении в вузы в 2023 году