Про це розповіла заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І зазначила, що інформацію про значення цих коефіцієнтів оприлюднять на сайті МОН у Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році.

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Що має знати кожен випускник, перш ніж складати НМТ

Вакуленко наголосила: абітурієнту варто розуміти, який предмет матиме більшу вагу для вступу, перш ніж він складатиме НМТ.

Якщо найбільшої ваги набуває історія України, то це означає, що вступник мав би ретельніше виконувати завдання саме з цього навчального предмета, уважніше перевірити свої відповіді,

– сказала заступниця директора УЦОЯО.

За її словами, після завершення виконання всіх завдань НМТ кожен учасник отримає інформацію про кількість тестових балів за кожний предмет. Для конкурсного відбору використовуватимуть результати виконання кожного предмета, переведені в шкалу 100 – 200 балів. Таблиці переведення МОН погодить завчасно.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси Optima Academy, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!

Одразу після тестування учасник знатиме не тільки кількість набраних ним балів, а й зорієнтується в тому, якими є його результати для вступу,

– заявила Вакуленко.

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