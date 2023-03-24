Раніше вона обіймала посаду заступниці УЦОЯО. Тетяна Вакуленко часто дає брифінги щодо вступної кампанії, зокрема нещодавно розповідала, що має знати кожен випускник.
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Про кадрові зміни повідомив постійний представник уряду у ВР Тарас Мельничук. "Призначено Вакуленко Тетяну Сергіївну директором УЦОЯО", – написав він.
Додамо, що нова директорка закінчила Харківський національний педагогічний університет ім. Сковороди. Має ступінь кандидата педагогічних наук. Вона працює в Українському центрі оцінювання якості освіти з 2010 року. Також Тетяна Вакуленко є координаторкою міжнародного дослідження PISA в Україні.
Що відомо про попереднього очільника УЦОЯО
- З 28 жовтня 2022 року посаду директора Українського центру оцінювання якості освіти обіймав Едуард Цирулік.
- Нагадаємо, щоу 2020 році він здобув ступінь магістра на факультеті архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного університету за спеціальністю "Промислове і цивільне будівництво".
- А потім два роки очолював відділ з організації корпоративного управління Національного авіаційного університету.
- Нардепка Інна Совсун розповіла, що Едуард Цирулік – це протеже свого роботодавця Максима Луцького — ректора НАУ, ексдепутата від "Партії регіонів", кума проросійськи налаштованого ексміністра освіти Дмитра Табачника. На її думку, це ставить під загрозу розвиток системи ЗНО в країні.