Раніше вона обіймала посаду заступниці УЦОЯО. Тетяна Вакуленко часто дає брифінги щодо вступної кампанії, зокрема нещодавно розповідала, що має знати кожен випускник.

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Про кадрові зміни повідомив постійний представник уряду у ВР Тарас Мельничук. "Призначено Вакуленко Тетяну Сергіївну директором УЦОЯО", – написав він.

Додамо, що нова директорка закінчила Харківський національний педагогічний університет ім. Сковороди. Має ступінь кандидата педагогічних наук. Вона працює в Українському центрі оцінювання якості освіти з 2010 року. Також Тетяна Вакуленко є координаторкою міжнародного дослідження PISA в Україні.

Довідка! Український центр оцінювання якості освіти, серед іншого, організовує ЗНО та НМТ для українських випускників.

Що відомо про попереднього очільника УЦОЯО