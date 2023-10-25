Ви могли не знати: який колір називаємо "брунатним"

В українській мові є багато цікавих та незвичних слів. Зокрема, на позначення кольорів.

Одним із таких слів є "брунатний". Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, який це колір та яким синонімом його можна замінити.

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Що в українській мові означає "брунатний"

Авраменко уточнив: брунатний – це коричневий колір.

І додав, що в англійській мові є слово з таким же коренем – "браун", що означає коричневий".

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