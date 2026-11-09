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Освіта Саморозвиток Не "бранитса" і не "ругатися": 3 красиві українські слова на заміну
9 листопада, 17:34
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Не "бранитса" і не "ругатися": 3 красиві українські слова на заміну

Олеся Кух

У повсякденному мовленні ми часто вживаємо слова, які здаються звичними й зрозумілими, але не завжди українські. Часто – росіянізми чи калька.

Українська мова має чимало влучних слів, якими можна замінити емоційні розмови – "ссору" і "ругань". Розповідаємо з посиланням на "Горох".

3 красиві українські слова, якими можна замінити "ругатся"

Навіть коли сваримося, можемо несвідомо вживати російські слова й кальковані вислови. У побутових суперечках часто проскакують звичні "ругатися", "бранитися" та інші слова, які ми переймаємо з російської. Здавалося б, яка різниця, як назвати сварку?

Але в українській мові є чимало влучних слів, якими можна передати і гучну суперечку, і сердиту відповідь, і дрібні словесні перепалки. Згадаємо три цікаві варіанти.

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Ось три цікаві слова, які варто повернути до активного вжитку.

1. Перечитися. Слово для тих випадків, коли люди раз у раз заперечують одне одному, не погоджуються, обмінюються гострими репліками.

У ньому відчувається відтінок упертості: кожен хоче сказати останнє слово. Наприклад: "Діти знову перечаться через іграшку", "Не перечся зі старшими".

У творах Лесі Українки також трапляється це дієслово:

  • "На сей раз мама тільки плакала, та вже не перечилась". 

Слово має позначку діалектного вживання у словнику "Горох". Його можна використати і як синонім до слова "сперечатися".

2. Гризтися. Дуже образне українське слово. У переносному значенні означає сваритися, сперечатися, чіплятися одне до одного.

Наприклад: "Замість того щоб домовитися, вони цілий вечір гризлися".

Слово додає вислову емоційності й одразу малює картину неприязної суперечки. Таке значення зафіксоване в академічному СУМ-11.

3. Гиркатися чи гуркатися. Колоритне розмовне слово, яке передає сварку з різкими, сердитими репліками. Коли співрозмовники огризаються, відповідають одне одному невдоволеним тоном, вони саме "гиркаються". Наприклад: "Сусіди знову гиркаються через паркан".

Словники пояснюють "гиркатися" як сперечатися, сваритися. Слово споріднене з дієсловом "гиркати" – сердито гримати на когось, покрикувати.

Анатолій Свидницький у творі "Люборацькі" використав це слово: "Мася з Орисею гиркались".

Як ще можна сказати "ругатися" українською?

Можна вживати і слово "сваритися": воно цілком нормативне, зрозуміле і поширене в академічному Словнику української мови. А на загал словники містять понад 60 слів, які можна використати замість росіянізмів "ругатся" чи "бранится".

Деякі – широко відомі, але є й такі, які уже вважають архаїзмами чи діалектизмами. Наприклад, ви чули слова:

  • банитися,
  • банітуватися,
  • бештати,
  • кобенити,
  • лоточитися,
  • псячитися,
  • фукатися,
  • цабанити,
  • шпетити.

Це лише незначна частина колоритних слів, які можна використати як замість "сваряться", так і коли сварять когось.

Ну а слово "брань" доречно перекласти українською – "лайка". І українці вміли "смачно" і образно лаятися без грубих слів, які суттєво відрізнялися від сучасного мату.

Зверніть увагу! Українська лайка має давню історію, а її вислови часто пов’язані з побутом, природою, тваринами та народним гумором. У статті "Аж на язику запече: додайте вогнику розмові з красивою українською лайкою" зібрали влучні прокльони, дотепні обзивання та вислови для різних ситуацій. Там можна знайти чимало колоритних українських слів – гепа, вайло, гаспид, лайдак, які можуть урізноманітнити мовлення.

Як звучить українська лайка: дивіться відео від Івана Гладиря

Не потрібно викреслювати "сваритися" зі свого словника. Але можна урізноманітнювати мовлення: "перечитися", "гризтися", "гиркатися" – чи інші питомі й виразні слова, які допоможуть точніше описати характер суперечки.

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