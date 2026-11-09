Не "бранитса" і не "ругатися": 3 красиві українські слова на заміну
У повсякденному мовленні ми часто вживаємо слова, які здаються звичними й зрозумілими, але не завжди українські. Часто – росіянізми чи калька.
Українська мова має чимало влучних слів, якими можна замінити емоційні розмови – "ссору" і "ругань". Розповідаємо з посиланням на "Горох".
3 красиві українські слова, якими можна замінити "ругатся"
Навіть коли сваримося, можемо несвідомо вживати російські слова й кальковані вислови. У побутових суперечках часто проскакують звичні "ругатися", "бранитися" та інші слова, які ми переймаємо з російської. Здавалося б, яка різниця, як назвати сварку?
Але в українській мові є чимало влучних слів, якими можна передати і гучну суперечку, і сердиту відповідь, і дрібні словесні перепалки. Згадаємо три цікаві варіанти.
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Ось три цікаві слова, які варто повернути до активного вжитку.
1. Перечитися. Слово для тих випадків, коли люди раз у раз заперечують одне одному, не погоджуються, обмінюються гострими репліками.
У ньому відчувається відтінок упертості: кожен хоче сказати останнє слово. Наприклад: "Діти знову перечаться через іграшку", "Не перечся зі старшими".
У творах Лесі Українки також трапляється це дієслово:
- "На сей раз мама тільки плакала, та вже не перечилась".
Слово має позначку діалектного вживання у словнику "Горох". Його можна використати і як синонім до слова "сперечатися".
2. Гризтися. Дуже образне українське слово. У переносному значенні означає сваритися, сперечатися, чіплятися одне до одного.
Наприклад: "Замість того щоб домовитися, вони цілий вечір гризлися".
Слово додає вислову емоційності й одразу малює картину неприязної суперечки. Таке значення зафіксоване в академічному СУМ-11.
3. Гиркатися чи гуркатися. Колоритне розмовне слово, яке передає сварку з різкими, сердитими репліками. Коли співрозмовники огризаються, відповідають одне одному невдоволеним тоном, вони саме "гиркаються". Наприклад: "Сусіди знову гиркаються через паркан".
Словники пояснюють "гиркатися" як сперечатися, сваритися. Слово споріднене з дієсловом "гиркати" – сердито гримати на когось, покрикувати.
Анатолій Свидницький у творі "Люборацькі" використав це слово: "Мася з Орисею гиркались".
Як ще можна сказати "ругатися" українською?
Можна вживати і слово "сваритися": воно цілком нормативне, зрозуміле і поширене в академічному Словнику української мови. А на загал словники містять понад 60 слів, які можна використати замість росіянізмів "ругатся" чи "бранится".
Деякі – широко відомі, але є й такі, які уже вважають архаїзмами чи діалектизмами. Наприклад, ви чули слова:
- банитися,
- банітуватися,
- бештати,
- кобенити,
- лоточитися,
- псячитися,
- фукатися,
- цабанити,
- шпетити.
Це лише незначна частина колоритних слів, які можна використати як замість "сваряться", так і коли сварять когось.
Ну а слово "брань" доречно перекласти українською – "лайка". І українці вміли "смачно" і образно лаятися без грубих слів, які суттєво відрізнялися від сучасного мату.
Зверніть увагу! Українська лайка має давню історію, а її вислови часто пов’язані з побутом, природою, тваринами та народним гумором. У статті "Аж на язику запече: додайте вогнику розмові з красивою українською лайкою" зібрали влучні прокльони, дотепні обзивання та вислови для різних ситуацій. Там можна знайти чимало колоритних українських слів – гепа, вайло, гаспид, лайдак, які можуть урізноманітнити мовлення.
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