На очне навчання повертається пів мільйона учнів: чи усі школи мають укриття
Джерело:Суспільне
В Україні триває оснащення укриттів у навчальних закладах. Найбільше оснащені сховища на Заході України.
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, саме західні регіони дуже багато зробили у цьому плані. Натомість найменше оснащені регіони, де тривають активні бойові дії.
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Чи обладнані навчальні заклади України укриттями
Лісовий уточнив, що найгірша ситуація у таких областях як Луганська, Донецька область, а також Запоріжжя. Там, де частина територій окупована, безумовно, укриттів немає.
Міністр також розповів, що виділені 1,5 мільярда гривень на облаштування укриттів у школах, розподілили між регіонами за відповідним коефіцієнтом в залежності від рівня ризиків і небезпек.
Станом на сьогодні 67% закладів освіти забезпечені укриттями, 75% з них – саме школи,
– акцентував очільник МОН.
Міністр також розповів, що у новому навчальному році до закладів освіти на очне навчання повернуться близько 500 тисяч дітей.
І додав, що у деяких громадах на Харківщині буде очне навчання.Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!
Там є експеримент з навчанням в метро, це є достатньо неповноцінним навчанням, хоча ми розуміємо, що громади шукають різні виходи з цієї ситуації,
– зазначив Лісовий.
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Як вчитимуться учні з 1 вересня в Україні
- Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, що навчальні заклади в Україні з 1 вересня працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. Їх визначатимуть та погоджуватимуть ОВА та директори закладів освіти.
- Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.
- Якщо укриття школи не може вмістити потрібну кількість дітей та педагогів, варто налагодити позмінне очне навчання офлайн, уточнив міністр. Все ж учням початкової школи краще здобувати освіту в очному форматі, аби діти соціалізувалися.
- За словами прем'єра Дениса Шмигаля, на тих територіях, де є загроза життю чи здоров'ю дітей, очного навчання не буде.
- Педагогічні ради шкіл, до слова, можуть самостійно визначати структуру і тривалість навчального дня, тижня, занять і навіть форму організації навчання.