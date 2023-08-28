На очне навчання повертається пів мільйона учнів: чи усі школи мають укриття

В Україні триває оснащення укриттів у навчальних закладах. Найбільше оснащені сховища на Заході України.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, саме західні регіони дуже багато зробили у цьому плані. Натомість найменше оснащені регіони, де тривають активні бойові дії.

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Чи обладнані навчальні заклади України укриттями

Лісовий уточнив, що найгірша ситуація у таких областях як Луганська, Донецька область, а також Запоріжжя. Там, де частина територій окупована, безумовно, укриттів немає.

Міністр також розповів, що виділені 1,5 мільярда гривень на облаштування укриттів у школах, розподілили між регіонами за відповідним коефіцієнтом в залежності від рівня ризиків і небезпек.

Станом на сьогодні 67% закладів освіти забезпечені укриттями, 75% з них – саме школи,

– акцентував очільник МОН.

Міністр також розповів, що у новому навчальному році до закладів освіти на очне навчання повернуться близько 500 тисяч дітей.

І додав, що у деяких громадах на Харківщині буде очне навчання.

Натомість у Харкові, за його словами, швидше за все школярі не вчитимуться офлайн.

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Там є експеримент з навчанням в метро, це є достатньо неповноцінним навчанням, хоча ми розуміємо, що громади шукають різні виходи з цієї ситуації,

– зазначив Лісовий.

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