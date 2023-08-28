Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, что именно западные регионы очень многое сделали в этом плане. Менее всего оснащены регионы, где продолжаются активные боевые действия.
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Оборудованы ли учебные заведения Украины укрытиями
Лисовой уточнил, что самая плохая ситуация в таких областях как Луганская, Донецкая область, а также Запорожье. Там, где часть территорий оккупирована, безусловно, укрытий нет.
Министр также рассказал, что выделенные 1,5 миллиарда гривен на обустройство укрытий в школах распределили между регионами по соответствующему коэффициенту в зависимости от уровня рисков и опасностей.
На сегодня 67% учебных заведений обеспечены укрытиями, 75% из них – именно школы,
– акцентировал глава МОН.
Министр также рассказал, что в новом учебном году в учебные заведения на очную учебу вернутся около 500 тысяч детей.
И добавил, что в некоторых общинах на Харьковщине будет очное обучение.
Там есть эксперимент с обучением в метро, это достаточно неполноценное обучение, хотя мы понимаем, что общины ищут различные выходы из этой ситуации,
– отметил Лисовой.
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Как будут учиться ученики с 1 сентября в Украине
- Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал, что учебные заведения в Украине с 1 сентября будут работать в очном, дистанционном и смешанном форматах. Их будут определять и согласовывать ОВА и директора учебных заведений.
- Если родители не хотят, чтобы ребенок учился очно, могут перевести его на другую доступную форму обучения.
- Если укрытие школы не может вместить нужное количество детей и педагогов, следует наладить посменное очное обучение офлайн, уточнил министр. Все же ученикам начальной школы лучше получать образование в очном формате, чтобы дети социализировались.
- По словам премьера Дениса Шмыгаля, на тех территориях, где есть угроза жизни или здоровью детей, очного обучения не будет.
- Педагогические советы школ, кстати, могут самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного дня, недели, занятий и даже форму организации обучения.