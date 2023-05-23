Чи відновлять офлайн-навчання у школах Харківщини з 1 вересня

На Харківщині через складну безпекову ситуацію школярі вчаться онлайн. Рішення щодо повернення до очного формату в наступному навчальному році ще не ухвалили.

Воно залежатиме від безпекової ситуації в регіоні. Про це розповів очільник Департаменту науки й освіти ХОВА Олексій Литвинов.

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Чи відновлять офлайн-навчання у школах Харківщини

На Харківщину повертається все більше дітей, які покинули область після 24 лютого 2022 року, каже чиновник.

Якщо минулого року у нас було на 1 вересня майже 240 тисяч школярів всіх категорій, то ми сподіваємося, що цього року їх буде на 10 – 12% більше,

– уточнив Литвинов.

І додав, що тенденція не стосується Куп'янського, частини Ізюмського, Харківського, Чугуївського районів.

За даними ХОВА, на Харківщині пошкоджено майже 500 шкіл, 46 з них зруйновані вщент. Офлайн-навчання може бути реальним тільки у Красноградському районі та північній частині Богодухівського, каже чиновник.

Повернення до очного навчання у школах Чугуєва та Харкова є малоймовірним. На облаштування укриттів у школах тільки в цих двох районах потрібно два мільярди гривень. Таких грошей місцева влада не має.

За словами очільниці департаменту освіти Ольги Деменко, школи Харкова готуються до навчання у форматі офлайн ще з минулого року. У місті зараз функціонує 184 школи. З них 128 мають сертифіковані укриття.

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