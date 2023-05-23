Чи відновлять офлайн-навчання у школах Харківщини з 1 вересня
Джерело:Суспільне
На Харківщині через складну безпекову ситуацію школярі вчаться онлайн. Рішення щодо повернення до очного формату в наступному навчальному році ще не ухвалили.
Воно залежатиме від безпекової ситуації в регіоні. Про це розповів очільник Департаменту науки й освіти ХОВА Олексій Литвинов.
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Чи відновлять офлайн-навчання у школах Харківщини
На Харківщину повертається все більше дітей, які покинули область після 24 лютого 2022 року, каже чиновник.
Якщо минулого року у нас було на 1 вересня майже 240 тисяч школярів всіх категорій, то ми сподіваємося, що цього року їх буде на 10 – 12% більше,
– уточнив Литвинов.
І додав, що тенденція не стосується Куп'янського, частини Ізюмського, Харківського, Чугуївського районів.
За даними ХОВА, на Харківщині пошкоджено майже 500 шкіл, 46 з них зруйновані вщент. Офлайн-навчання може бути реальним тільки у Красноградському районі та північній частині Богодухівського, каже чиновник.
Повернення до очного навчання у школах Чугуєва та Харкова є малоймовірним. На облаштування укриттів у школах тільки в цих двох районах потрібно два мільярди гривень. Таких грошей місцева влада не має.
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Як в Україні оцінюватимуть учнів, які навчаються за кордоном
- У Міносвіти визначили алгоритм оцінювання результатів навчання українських учнів, які зараз перебувають за кордоном через війну.
- Тематичне, семестрове та річне оцінювання, результатів навчання школярів можуть здійснювати у разі потреби.
- Якщо дитина за кордоном вивчає у школі такий же предмет, що й в українському закладі освіти з відповідністю програми, оцінки перезараховуватимуть.
- Предмети, які діти не вивчали у закордонній школі – українська, мова, українська література, історія України, географія України, захист України, правознавство – мають оцінювати вчителі з української школи з використанням технологій дистанційного навчання.
- Річне оцінювання школярів відбуватиметься на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.
- За рішенням педагогічної ради школи семестрове та річне оцінювання учнів 5 – 8 та 10 класів можуть здійснюватися не за 12-бальною шкалою, а за двобальною ("зараховано" / "не зараховано").
- Також річне оцінювання може відбуватися перед початком навчального року. В окремих випадках – упродовж І семестру наступного навчального року.