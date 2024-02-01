Учнів у Києві можуть перевести на дистанційне навчання

Школи у Києві можуть перевести на дистанційний формат роботи. Це пов'язано зі зростанням інфекційних захворювань у столиці.

Так, діти у Києві хворіють на 50% частіше, якщо порівнювати з попереднім тижнем. Міська влада закликає дотримуватися заходів епідеміологічної безпеки.

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Учнів у Києві можуть перевести на дистанційку

У КМДА просять не пускати дітей до шкіл, якщо вони мають ознаки інфекційного захворювання.

Залишайте свою дитину вдома, навіть якщо в неї "легкий" нежить, особливо зараз, коли через повітряні тривоги діти годинами змушені сидіти в укриттях, розповсюджуючи захворювання,

– заявили у КМДА.

Очільниця департаменту освіти і науки Олена Фіданян закликає батьків бути відповідальними.

Якщо рівень захворюваності серед школярів стрімко зростатиме, ми будемо змушені рекомендувати столичним закладам освіти перейти в дистанційний режим роботи. Тому звертаюся до батьків – будьте свідомими,

– наголосила чиновниця.

Батькам також радять разом з дітьми дотримуватися правил особистої гігієни, уникати контакту з людьми із симптомами ГРВІ, покласти у шкільний рюкзак дитині маску тощо.

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