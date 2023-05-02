Обов'язкове очне навчання та відрахування учнів зі шкіл: мережею ширяться два фейки

Мережею шириться інформація про переведення учнів на дистанційну форму навчання. Також про те, що батьків змушують вибирати очне навчання для дітей, аби не закрили школи.

Однак ці чутки є брехнею. На цьому наголосила директорка департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич.

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У мережі поширили два "навчальні" фейки

Вона уточнила: неправдивою є інформація про те, що під час анкетування зобов'язують обрати на наступний рік очне навчання. Мовляв, в іншому разі школу закриють. За словами чиновниці, жодний навчальний заклад наміру закривати не мають. Тож батькам варто обирати ту форму навчання для дитини, яку вважають правильною.

Кожна школа матиме на кожній паралелі і очні, і дистанційні класи. Школи з укриттями працюватимуть в своїх будівлях, школи без них – у будівлях сусідньої школи з укриттям,

– розповіла Буйневич про навчання в Одесі.

Ще одна брехня, яку поширили у мережі: "Всіх дітей, хто за кордоном, відрахують зі школи, якщо вони не приїдуть на очне навчання". Цю інформацію чиновниця також спростувала. За її словами, без заяви батьків дитину зі школи не відрахують.

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Буйневич при цьому радить батькам не довіряти чуткам, а черпати інформацію з перевірених джерел.

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