В Україні оновили підходи до реагування на булінг і насильство в закладах освіти. Зокрема встановили чіткі терміни реагування.

Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова у фейсбуці.

Які зміни відбудуться

Серед основних змін такі:

встановили чіткі терміни реагування

Повідомлення про можливе насильство має бути розглянуте протягом доби з дня реєстрації. Якщо виявили його ознаки, керівник закладу освіти зобов'язаний не пізніше ніж за 3 години повідомити Національну поліцію та службу у справах дітей.

факт булінгу встановлює виключно суд

Комісія закладу освіти не визначає, чи був булінг. Її завдання – оцінити ситуацію, визначити потреби дитини, організувати необхідну підтримку та ухвалити рішення у найкращих інтересах дитини.

️ Дія порядку поширюється на ширше коло людей: не лише учасників освітнього процесу, а й інших учасників колективу закладу освіти.

У МОН переконані, що ці зміни допоможуть створити в закладах освіти єдиний і зрозумілий підхід до запобігання насильству та захисту дітей.

Чому вчителі не скаржаться на булінг

Недавно соцмережі сколихнув новий тренд від учнів з акцентом на приниження учителів. Школярі фотографували педагогів та монтували і викладали образливі відео в тіктоці.