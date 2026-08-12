Освітня омбудсменка Надія Лещик розповіла, що освітяни при цьому неохоче скаржилися на булінг. З минулого року її Служба отримала лише два відповідні звернення.
Лещик пояснила, що педагоги не хочуть повідомляти про проблему через тиск і страх звинувачення керівництва шкіл у тому, що вони непрофесійні. Каже, що освітяни не хочуть конфліктувати.
Хоча, за її словами, є випадки, коли директори шкіл самі захищають учителів і звертаються до поліції через булінг їхніх педагогів. При цьому Лещик закликає освітян не боятися захищати себе.