Чайковського визнали частиною пропаганди РФ, але ім'я з назви Музичної академії не прибрали

Комісія Інституту національної пам'яті визнала ім'я композитора Петра Чайковського у назві Національної музичної академії частиною пропаганди російської імперської політики. Однак поки його ім'я звідти не прибрали.

Під час пресконференції в Експертній комісії нагадали, що вимога усунути ім'я Чайковського у назві ЗВО та дискусія навколо цього питання триває уже декілька років.

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Ім'я Чайковського у назві Музичної академії визнали частиною пропаганди РФ

Голова Експертної комісії, завідувач відділу актової археографії Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського НАН України Віктор Брехуненко наголосив, що надання імені Чайковського попередниці Національної музичної академії України – Київській державній консерваторії – стало можливим лише внаслідок завоювання Росією України, знищення Української Держави – Української Народної Республіки – та створення російської колоніальної адміністрації у формі владної вертикалі УСРР (далі УРСР).

Натомість член Комісії, кандидат історичних наук та доцент кафедри давньої та нової історії України КНУ імені Шевченка Олексій Сокирко заявив, що Чайковський дійсно видатний композитор, але великоросійський інтелігент.

Він ідентифікував себе з великоросійською культурою, панславізмом російського імперського штибу. У своїх творах він подавав велич російської державності приблизно в тих же рисах, в яких її подає зараз російська пропаганда. При створенні "русского міра" Чайковський займав в музиці приблизно таке ж місце, як Пушкін в літературі,

– заявив він.

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