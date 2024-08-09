Шестиденне навчання у школах вводять у декількох містах України

Через можливі відключення електроенергії у деяких містах України прийняли рішення щодо введення шестиденного навчання. Зокрема, так навчатимуться школярі Житомирщини, Полтавщини та Черкащини.

У школах Черкас освітній процес розпочнеться 2 вересня. Окрім шестиденного навчання, за словами директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Богдана Бєлова, черкаських дітей очікує ще одне нововведення.

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Як зміниться навчальний процес у школах Черкас

За словами Богдана Бєлова, у школах у 2024 – 2025 навчальному році вводять шестиденне навчання, щоб школярі змогли пройти якомога більше навчального матеріалу у період року, коли світловий день довший.

Це зроблено з метою того, щоб якомога більше навчального плану викласти до грудня, тому що в грудні може бути темно, і якщо будуть відключення електроенергії, то, відповідно, здійснювати навчальний процес буде набагато складніше. Тому ухвалили рішення, що у суботу буде навчання,

– повідомив посадовець.

Також цьогоріч черкаські діти будуть без осінніх канікул. Втім, зимові триватимуть довше.

"Осінніх канікул не буде, оскільки вони відбуваються, коли світловий день довший. Зимові канікули, відповідно, тоді, коли світловий день коротший. Це для того, щоб оптимізувати навчальний процес і якомога більше навчального плану викласти в першому семестрі. Це є вимушена дія", – додав Бєлов.

Нагадаємо, що у департаменті освіти Полтавської ОВА раніше повідомляли, що шестиденний робочий тиждень мають запровадити у Великорублівській, Зіньківській, Нехворощанській та Пришибській громадах. У Житомирі також обговорюють можливе введення у першому семестрі нового навчального року навчання по суботах.