Українська мова має багато регіональних особливостей, і гуцульський говір – один із найвиразніших прикладів. За кожним таким словом стоять місцеві традиції, побут і багатовікова історія спілкування мешканців Карпат.

Як назвати гірську стежку, хутряну безрукавку, овечий сир або довгу дерев'яну трубу одним влучним словом? На Гуцульщині для цього є власна лексика, яку формували століттями, – розповідає 24 Канал.

Що таке гуцульський говір і де ним розмовляють?

Гуцульський говір – це один із говорів південно-західного наріччя української мови. Він поширений на території історичної Гуцульщини: у гірських районах Івано-Франківської та Чернівецької областей, східній частині Закарпаття, а також у сусідніх місцевостях Румунії.

Його особливість полягає у збереженні давніх українських мовних форм, своєрідній вимові та багатій лексиці. У гуцульському мовленні є слова, пов'язані з гірським господарством, вівчарством, традиційним одягом, природою, родинними стосунками та народними віруваннями.

На формування говору впливали історичні контакти з сусідніми народами. Тому в ньому можна знайти запозичення з румунської, угорської та інших мов. Водночас основа гуцульської лексики – українська.

У розмовному мовленні можуть випадати окремі звуки, особливо в ненаголошених складах. Наприклад, замість повної форми дієслова "каже" можна почути "ка", а "кажу" – "кау". Також трапляються скорочені форми звертань до людей на ім'я.

У гуцульських говірках деякі голосні вимовляють інакше, ніж у літературній українській мові. Наприклад, звук [и] може наближатися до [е], а ненаголошений [а] після м'якого приголосного іноді звучить як [і]. Такі особливості надають мовленню характерного звучання.

16 гуцульських слів, значення яких варто знати

Чимало гуцульських слів настільки влучні, що одним словом можуть назвати предмет, явище або навіть передати особливе ставлення до людини. Розгляньмо найцікавіші з них.

Слова, пов'язані з природою та господарством: