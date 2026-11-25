Чули ці слова з Гуцульщини? / Колаж 24 Каналу, фото Magnific та "Гуцульська мода"
Українська мова має багато регіональних особливостей, і гуцульський говір – один із найвиразніших прикладів. За кожним таким словом стоять місцеві традиції, побут і багатовікова історія спілкування мешканців Карпат.
Як назвати гірську стежку, хутряну безрукавку, овечий сир або довгу дерев'яну трубу одним влучним словом? На Гуцульщині для цього є власна лексика, яку формували століттями, – розповідає 24 Канал.
Що таке гуцульський говір і де ним розмовляють?
Гуцульський говір – це один із говорів південно-західного наріччя української мови. Він поширений на території історичної Гуцульщини: у гірських районах Івано-Франківської та Чернівецької областей, східній частині Закарпаття, а також у сусідніх місцевостях Румунії.
Його особливість полягає у збереженні давніх українських мовних форм, своєрідній вимові та багатій лексиці. У гуцульському мовленні є слова, пов'язані з гірським господарством, вівчарством, традиційним одягом, природою, родинними стосунками та народними віруваннями.
На формування говору впливали історичні контакти з сусідніми народами. Тому в ньому можна знайти запозичення з румунської, угорської та інших мов. Водночас основа гуцульської лексики – українська.
У розмовному мовленні можуть випадати окремі звуки, особливо в ненаголошених складах. Наприклад, замість повної форми дієслова "каже" можна почути "ка", а "кажу" – "кау". Також трапляються скорочені форми звертань до людей на ім'я.
У гуцульських говірках деякі голосні вимовляють інакше, ніж у літературній українській мові. Наприклад, звук [и] може наближатися до [е], а ненаголошений [а] після м'якого приголосного іноді звучить як [і]. Такі особливості надають мовленню характерного звучання.
16 гуцульських слів, значення яких варто знати
Чимало гуцульських слів настільки влучні, що одним словом можуть назвати предмет, явище або навіть передати особливе ставлення до людини. Розгляньмо найцікавіші з них.
Слова, пов'язані з природою та господарством:
1. Чічка – квітка, найчастіше польова або лісова. Словом також можуть назвати гарну дівчину, порівнюючи її з квіткою. Наприклад: "Зацвіли на полонині сині чічки".
2. Маржина – свійська худоба, збірна назва тварин у господарстві, зокрема великої рогатої худоби та овець. Наприклад: "Вигнали маржину на пасовище".
3. Морва – шовковиця, а також її плоди. Слово відоме й в інших західноукраїнських говірках. Наприклад: "Стара морва давала багато солодких ягід".
4. Плай – гірська стежка, якою ходять між полонинами, лісами та поселеннями. Наприклад: "Вузький плай вів просто до полонини".
5. Полонина – безліса ділянка в горах, яку використовують для випасання худоби та заготівлі сіна.
6. Ватра – багаття, вогнище. Для пастухів ватра була важливою частиною життя на полонині: біля неї грілися, готували їжу та проводили вечори.
Назви традиційного одягу та речей:
7. Крисаня – традиційний чоловічий повстяний капелюх, який прикрашали стрічками, шнурками, пір'ям та іншими оздобами.
8. Бартка – невелика сокира з довгим держаком, традиційна річ у чоловічому гуцульському вбранні. Її використовували і як господарський інструмент, і як палицю під час мандрівок горами.
Бартка / verkhovyna.life
9. Кептар (киптар) – коротка хутряна безрукавка, частина традиційного гуцульського одягу. Її оздоблювали вишивкою, кольоровою шкірою та орнаментами.
10. Черес – широкий шкіряний пояс, зшитий із двох шарів шкіри. Усередині мав відділення для зберігання грошей та дрібних речей.
Черес / verkhovyna.life
11. Тайстра – тканинна сумка або торба, яку носили через плече. Її виготовляли з вовни й оздоблювали традиційними геометричними візерунками.
Колоритні слова гуцульської говірки: дивіться відео від Марії Словолюб
Родинні звертання, їжа та музика:
12. Вуйко – дядько, брат матері або батька; у гуцульському мовленні також поширене родинне звертання до старшого чоловіка.
Цікаво! Вуйком на Гуцульщині можуть називати й ведмедя – господаря карпатських лісів. Таке найменування пов'язане з традицією шанобливо й обережно називати небезпечну тварину, уникаючи її прямої назви.
13. Бануш – традиційна гуцульська страва з кукурудзяного борошна, яку варять на сметані. Подають зі шкварками, бринзою або грибами.
14. Бриндза – солоний овечий сир, який виготовляють із молока, отриманого на полонинах. Це один із відомих продуктів гуцульського вівчарства.
15. Флояра – різновид довгої дерев'яної сопілки, на якій грають народні мелодії.
16. Трембіта – довгий дерев'яний духовий інструмент у вигляді труби. Її використовували для передавання звісток на великі відстані, а також під час обрядів і свят.
Трембітар / Вікіпедія
Частина цих слів давно вийшла за межі місцевого спілкування: їх використовують письменники, дослідники, екскурсоводи, а деякі стали відомими завдяки фільмам і туристичним подорожам та відеорозповідям популяризаторів мови чи філологів.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter