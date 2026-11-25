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Как одним точным словом назвать горную тропу, меховую безрукавку, овечий сыр или длинную деревянную трубу? На Гуцульщине для этого существует своя лексика, формировавшаяся веками, – рассказывает 24 Канал.

Что такое гуцульский говор и где на нем говорят?

Гуцульский говор – это один из говоров юго-западного диалекта украинского языка. Он распространен на территории исторической Гуцульщины: в горных районах Ивано-Франковской и Черновицкой областей, восточной части Закарпатья, а также в соседних местностях Румынии.

Его особенность заключается в сохранении древних украинских языковых форм, своеобразном произношении и богатой лексике. В гуцульской речи есть слова, связанные с горным хозяйством, овцеводством, традиционной одеждой, природой, семейными отношениями и народными верованиями.

На формирование говора повлияли исторические контакты с соседними народами. Поэтому в нем можно найти заимствования из румынского, венгерского и других языков. В то же время основа гуцульской лексики – украинская.

В разговорной речи могут пропускаться отдельные звуки, особенно в безударных слогах. Например, вместо полной формы глагола "каже" можно услышать "ка", а "кажу" – "кау". Также встречаются сокращенные формы обращения к людям по имени.

В гуцульских говорах некоторые гласные произносятся иначе, чем в литературном украинском языке. Например, звук [и] может приближаться к [е], а безударное [а] после мягкого согласного иногда звучит как [і]. Такие особенности придают речи характерное звучание.

16 гуцульских слов, значение которых стоит знать

Немало гуцульских слов настолько точны, что одним словом могут назвать предмет, явление или даже передать особое отношение к человеку. Рассмотрим самые интересные из них.

Слова, связанные с природой и хозяйством: