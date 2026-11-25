Слышали эти слова с Гуцульщины? / Коллаж 24 Канала, фото Magnific и "Гуцульская мода"
Украинский язык имеет множество региональных особенностей, и гуцульский диалект – один из самых ярких примеров. За каждым таким словом стоят местные традиции, быт и многовековая история общения жителей Карпат.
Как одним точным словом назвать горную тропу, меховую безрукавку, овечий сыр или длинную деревянную трубу? На Гуцульщине для этого существует своя лексика, формировавшаяся веками, – рассказывает 24 Канал.
Что такое гуцульский говор и где на нем говорят?
Гуцульский говор – это один из говоров юго-западного диалекта украинского языка. Он распространен на территории исторической Гуцульщины: в горных районах Ивано-Франковской и Черновицкой областей, восточной части Закарпатья, а также в соседних местностях Румынии.
Его особенность заключается в сохранении древних украинских языковых форм, своеобразном произношении и богатой лексике. В гуцульской речи есть слова, связанные с горным хозяйством, овцеводством, традиционной одеждой, природой, семейными отношениями и народными верованиями.
На формирование говора повлияли исторические контакты с соседними народами. Поэтому в нем можно найти заимствования из румынского, венгерского и других языков. В то же время основа гуцульской лексики – украинская.
В разговорной речи могут пропускаться отдельные звуки, особенно в безударных слогах. Например, вместо полной формы глагола "каже" можно услышать "ка", а "кажу" – "кау". Также встречаются сокращенные формы обращения к людям по имени.
В гуцульских говорах некоторые гласные произносятся иначе, чем в литературном украинском языке. Например, звук [и] может приближаться к [е], а безударное [а] после мягкого согласного иногда звучит как [і]. Такие особенности придают речи характерное звучание.
16 гуцульских слов, значение которых стоит знать
Немало гуцульских слов настолько точны, что одним словом могут назвать предмет, явление или даже передать особое отношение к человеку. Рассмотрим самые интересные из них.
Слова, связанные с природой и хозяйством:
1. Чичка – цветок, чаще всего полевой или лесной. Этим словом также могут назвать красивую девушку, сравнивая ее с цветочком. Например: "Зацвели на полонине синие чички".
2. Маржина – домашний скот, собирательное название животных в хозяйстве, в частности крупного рогатого скота и овец. Например: "Выгнали маржину на пастбище".
3. Морва – шелковица, а также ее плоды. Это слово известно и в других западноукраинских говорах. Например: "Старая морва давала много сладких ягод".
4. Плай – горная тропа, по которой ходят между полонинами, лесами и населенными пунктами. Например: "Узкий плай вел прямо к полонине".
5. Полонина – безлесный участок в горах, который используют для выпаса скота и заготовки сена.
6. Ватра – костер, очаг. Для пастухов ватра была важной частью жизни на полонине: у нее грелись, готовили еду и проводили вечера.
Названия традиционной одежды и предметов:
7. Крисаня – традиционная мужская войлочная шляпа, которую украшали лентами, шнурками, перьями и другими украшениями.
8. Бартка – небольшой топор с длинной рукояткой, традиционный предмет мужского гуцульского наряда. Его использовали и как хозяйственный инструмент, и как посох во время путешествий по горам.
Бартка / verkhovyna.life
9. Кептар (киптар) – короткая меховая безрукавка, часть традиционной гуцульской одежды. Ее украшали вышивкой, цветной кожей и орнаментами.
10. Черес – широкий кожаный пояс, сшитый из двух слоев кожи. Внутри имелось отделение для хранения денег и мелких вещей.
Черес / verkhovyna.life
11. Тайстра – тканевая сумка или мешок, который носили через плечо. Ее изготавливали из шерсти и украшали традиционными геометрическими узорами.
Красочные слова гуцульского диалекта: смотрите видео от Марии Словолюб
Обращения к родственникам, еда и музыка:
12. Вуйко – дядя, брат матери или отца; в гуцульской речи также распространено семейное обращение к пожилому мужчине.
Интересно! Вуйком на Гуцульщине могут называть даже медведя – хозяина карпатских лесов. Такое название связано с традицией уважительно и осторожно называть опасное животное, избегая его прямого названия.
13. Бануш – традиционное гуцульское блюдо из кукурузной муки, которое варят на сметане. Подают со шкварками, брынзой или грибами.
14. Бриндза – соленый овечий сыр, который изготавливают из молока, полученного на полонинах. Это один из известных продуктов гуцульского овцеводства.
15. Флояра – разновидность длинной деревянной свирели, на которой исполняют народные мелодии.
16. Трембита – длинный деревянный духовой инструмент в виде трубы. Ее использовали для передачи известий на большие расстояния, а также во время обрядов и праздников.
Трембитар / Википедия
Часть этих слов давно вышла за пределы местного общения: их используют писатели, исследователи, экскурсоводы, а некоторые стали известны благодаря фильмам, туристическим путешествиям и видеорассказам популяризаторов языка или филологов.
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