Сегодня исполняется 31 год с тех пор, как он ушел из жизни. 24 Канал расскажет об этой легендарной для украинской культуры личности и подскажет, какие благозвучные и интересные слова "скрываются" в песнях, которые исполнял артист.

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Что известно о Назарии Яремчуке и его творчестве?

Творчество Назария Яремчука стало настоящим бриллиантом в сокровищнице украинской музыки. Родился он в Черновицкой области. Нынешняя Вижница тогда была центром молодежной жизни всей области.

Вместе с Василием Зинкевичем Назарий Яремчук были солистами и звездами легендарного ансамбля "Смеричка", который до неузнаваемости изменил историю украинской музыки. Артист вспоминал: "Только я начал петь в ансамбле, как пришел Владимир Ивасюк и принес "Червону руту", "Водограй", "Я пойду в далекие горы", "Эхо твоих шагов".

Важной страницей биографии легенды – как и всей украинской культуры – стало исполнение "Червоной руты" в финале "Песни года-1971" в Москве. Это выступление прославило Яремчука, Зинкевича и Ивасюка на весь тогдашний Советский Союз. Кстати, даже несмотря на расставание Яремчука и Зинкевича на сцене, у обоих в дальнейшем сложилась стремительная карьера, были награды и международное признание.

Яремчук, Зинкевич и Ивасюк исполняют "Червону руту": видео

После успешной премьеры песни в том же году на экраны выходит первый украинский телемюзикл "Червона рута" режиссера Романа Олексива. Съемки проходили в карпатском городке Яремче. Этот фильм сделал солистов Назария Яремчука и Василия Зинкевича народными любимцами, отмечает "Суспильне".

Во время съемок первого украинского мюзикла "Червона рута" / Фото: roduna.org

После Чернобыльской катастрофы Яремчук трижды побывал в 30-километровой зоне отчуждения, где выступал перед ликвидаторами аварии. Это могло стать причиной тяжелой болезни певца и его ранней смерти от рака желудка.

Что интересно, все трое детей Яремчука – Назарий, Дмитрий и Мария – также стали певцами. Братья создали фестиваль "Родина", посвященный памяти отца – суперзвезды своего времени.

К слову, мы уже отмечали, что в целом Назария Яремчука, как и Василия Зинкевича и Владимира Ивасюка, можно назвать целой эпохой в истории украинской культуры.



Василий Зинкевич, Владимир Ивасюк, Назарий Яремчук / Фото: Збруч

Отметим, что в 2024 году в украинский прокат вышел документальный фильм о звезде украинской эстрады, солисте ВИА "Смеричка" – "Яремчук: Несравненный мир красоты". В нем есть правдивые слова о поп-звезде: "Назарий – не артист, он – величие".

"Яремчук: Несравненный мир красоты": трейлер

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Какие красивые слова можно найти в песнях Яремчука?

Среди самых известных песен, которые исполнял Назарий Яремчук, – "Червона рута", "Стожари", "Водограй", "Гай, зеленый гай", "Родина", "Я пойду в далекие горы", "Пригласи меня в свои сны". И вот какие волшебные слова "спрятались" в этих хитах:

стожари – народное название созвездия Плеяд, а также некоторых других созвездий;

зорепад ;

зелен ;

стріти ;

згора ;

розмай – что-либо буйно цветущее, зеленое (лес, роща и т. п.); приворотные, волшебные зелья;

"Стожари" – Назарий Яремчук: видео

"Гай, зеленый гай" – Назарий Яремчук: видео

незрівнянний ;

; ватра – костер, кострище (диал.);

костер, кострище (диал.); полонина ;

; плай – тропинка в горах (dial.);

тропинка в горах (dial.); верховина – верхняя, самая высокая часть чего-либо;

– верхняя, самая высокая часть чего-либо; ген ;

; велич;

"Несравненный мир красоты" – Назарий Яремчук: видео

принада – красота, привлекательность; соблазн и т. п.;

чарівничий ;

звабливий ;

прикра – неприятный; очень сильный (архаизм);

доня;

"Родина" – Назарий Яремчук: видео

мереживо ;

туга – чувство глубокой печали; тяжелое настроение, переживания, вызванные каким-то горем, неудачей;

плин (времени);

"Пригласи меня в сны" – Назарий Яремчук: видео