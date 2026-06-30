Сьогодні минає 31 рік, як він відійшов у засвіти. 24 Канал розповість про цю легендарну для української культури постать та підкаже, які милозвучні та цікаві слова "заховалися" у піснях, що звучали у виконанні артиста.

До теми Національна легенда України: які чарівні слова "заховалися" у піснях Василя Зінкевича

Що відомо про Назарія Яремчука та його творчість?

Творчість Назарія Яремчука стала справжнім діамантом у скарбничці української музики. Народився він на Чернівеччині. Теперішня Вижниця тоді була центром молодіжного життя всієї області.

Разом із Василем Зінкевичем Назарій Яремчук були солістами і зірками легендарного ансамблю "Смерічка", який до невпізнання змінив історію української музики. Артист пригадував: "Тільки я почав співати в ансамблі, як прийшов Володимир Івасюк і приніс "Червону руту", "Водограй", "Я піду в далекі гори", "Відлуння твоїх кроків".

Важливою сторінкою біографії легенди – як і всієї української культури – стало виконання "Червоної рути" у фіналі "Пісні року-1971" у Москві. Це виступ прославив Яремчука, Зінкевича та Івасюка на весь тодішній Радянський Союз. До речі, навіть попри сценічне розставання Яремчука і Зінкевича, в обох далі склалась стрімка кар'єра, були нагороди та міжнародне визнання.

Яремчук, Зінкевич та Івасюк виконують "Червону руту": відео

Після успішної прем'єри пісні того самого року на екрани виходить перший український телемюзикл "Червона рута" режисера Романа Олексіва. Знімання відбувалося в карпатському містечку Яремче. Цей фільм зробив солістів Назарія Яремчука та Василя Зінкевича народними улюбленцями, зазначає Суспільне.

Під час знімання першого українського мюзиклу "Червона рута" / Фото: roduna.org

Після Чорнобильської катастрофи Яремчук тричі був у 30-кілометровій зоні відчуження, де виступав перед ліквідаторами аварії. Це могло стати причиною важкої хвороби співака і його ранньої смерті через рак шлунку.

Що цікаво, всі троє дітей Яремчука – Назарій, Дмитро та Марія – також стали співаками. Брати створили фестиваль "Родина", присвячений пам'яті батька – суперзірки свого часу.

До слова, ми вже зазначали, що загалом Назарія Яремчука, як і Василя Зінкевича та Володимира Івасюка, можна назвати цілою епохою в історії української культури.



Василь Зінкевич, Володимир Івасюк, Назарій Яремчук / Фото: Збруч

Зазначимо, що 2024 року в український прокат вийшов документальний фільм про зірку української естради, соліста ВІА "Смерічка" – "Яремчук: Незрівнянний світ краси". У ньому є правдиві слова про попзірку: "Назарій – не артист, він велич".

"Яремчук: Незрівнянний світ краси": трейлер

Цікаво "Квіткою наснишся синьоокою": якими мелодійними словами вражав у піснях легендарний Івасюк

Які красиві слова можна знайти у піснях Яремчука?

Серед найвідоміших пісень, які виконував Назарій Яремчук, – "Червона рута", "Стожари", "Водограй", "Гай, зелений гай", "Родина", "Я піду в далекі гори", "Запроси мене у сни свої". І ось які чарівні слова "сховалися" у цих хітах:

стожари – народна назва сузір'я Плеяд, а також деяких інших сузір'їв;

зорепад ;

зелен ;

стріти ;

згора ;

розмай – що-небудь буйно розквітле, зелене (ліс, гай тощо); приворотне, чарівне зілля;

"Стожари" – Назарій Яремчук: відео

"Гай, зелений гай" – Назарій Яремчук: відео

незрівнянний ;

; ватра – вогнище, багаття (діал.);

– вогнище, багаття (діал.); полонина ;

; плай – стежка в горах (діал.);

стежка в горах (діал.); верховина – верхня, найвища частина чого-небудь;

– верхня, найвища частина чого-небудь; ген ;

; велич;

"Незрівнянний світ краси" – Назарій Яремчук: відео

принада – краса, привабливість; спокуса тощо;

чарівничий ;

звабливий ;

прикра – неприємний; дуже сильний (заст.);

доня;

"Родина" – Назарій Яремчук: відео

мереживо ;

туга – почуття глибокого жалю; важкий настрій, переживання, спричинені якимсь горем, невдачею;

плин (часу);

"Запроси мене у сни" – Назарій Яремчук: відео