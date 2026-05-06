Геть "чістотєл" та суржик: як правильно називати відому рослину з помаранчевим соком

Багато українців з дитинства пам'ятають рослину з яскравим помаранчевим соком, але називають її неправильно. Насправді українська мова має чітку нормативну форму цієї назви.

Багато хто з нас пам'ятає, як у дитинстві збивав палицею бур'яни попід парканом і дивувався липкому яскраво-помаранчевому соку цієї рослини. Проте навіть у дорослому віці чимало українців продовжують вживати суржиковий варіант "чістотєл", забуваючи про милозвучну рідну назву, зазначену в словниках.

Чому тільки "чистотіл": правила правопису та етимологія

В українській мові правильною та єдино можливою формою є чистотіл. Помилкові варіанти як-от "чистотєл" чи "чістотєл" – це прямі кальки з російської мови, які не відповідають нормам української фонетики. Назва рослини є прозорою за походженням: вона утворена від складних основ "чисте" та "тіло", адже здавна вважалося, що ця трава здатна очищувати шкіру.

Згідно з правописом, у словах українського походження в коренях після приголосних перед наступним м'яким приголосним або в закритому складі часто пишеться саме "і". Тому, щоб ваше мовлення було чистим, як і саме "тіло" після використання цієї рослини, вживайте лише варіант чистотіл (у родовому відмінку – чистотілу).

Золота трава під парканом: де росте та коли цвіте?

Чистотіл великий (Chelidonium majus) – це багаторічна трав'яниста рослина з родини макових. Вона надзвичайно невибаглива, тому її можна зустріти повсюди в Україні: у затінених місцях, під стінами будинків, уздовж парканів, у садах та лісах. Цвісти чистотіл починає з травня і продовжує радувати дрібними яскраво-жовтими квітами до самого кінця літа.

Головна прикмета рослини – її "молочко". Якщо розламати стебло, виділяється густий, липкий сік, який на повітрі миттєво стає насичено-помаранчевим. Важливо пам'ятати, що чистотіл – це отруйна рослина, тому під час дитячих ігор або збирання трави варто бути обережним, аби сік не потрапив в очі чи до рота.

Від медицини до косметології: як використовують чистотіл?

У народній медицині та косметології чистотіл цінують за його бактерицидні властивості. Найчастіше використовують саме надземну частину (траву) та свіжий сік. Саме цим соком у народі традиційно припікають бородавки, папіломи та лікують грибкові захворювання шкіри, через що рослину іноді називають "бородавником".

Окрім соку, у фармакології використовують і коріння, і сушене листя для приготування настоянок, які допомагають при хворобах печінки та жовчного міхура. Проте лікарі застерігають від самолікування, оскільки рослина містить потужні алкалоїди. У побуті ж чистотіл іноді використовують навіть для боротьби зі шкідниками в саду, адже його відвар ефективно відлякує попелиць та інших комах.

