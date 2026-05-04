Багато українців не впевнені, як правильно називати ароматну рослину – "чебрець" чи "тим'ян". Обидва варіанти є нормативними, однак їхнє вживання залежить від контексту.

Чебрець чи тим'ян: мовна та біологічна різниця

В українській мові основною та найбільш поширеною назвою цієї рослини є чебрець. Це питоме слово, яке здавна використовували наші предки для позначення ароматної рослини роду Thymus. Назва "тим'ян" також є допустимою, проте вона частіше зустрічається в науковій літературі або в кулінарному контексті як запозичення з латини (thymus). Цікаво, що з погляду ботаніки це назви одного й того самого роду рослин, проте в побуті ми звикли називати дикорослий трав'яний кущик саме чебрецем.

Щодо правопису, важливо пам'ятати про вживання апострофа: слово тим'ян пишеться з апострофом після літери "м" перед "я", згідно з правилом написання слів іншомовного походження. Натомість чебрець пишеться через "е" в першому складі. Обираючи між двома варіантами, мовознавці радять віддавати перевагу милозвучному українському слову "чебрець", особливо коли йдеться про природу чи народну медицину.

Сила аромату: де росте та як використовується рослина?

Чебрець – це справжній скарб українських степів та схилів. Рослина любить сонячні місця та піщані ґрунти, утворюючи під час цвітіння густі фіолетові або рожеві "килими". В Україні росте кілька десятків видів чебрецю, і всі вони відомі своїм високим вмістом ефірних олій, зокрема тимолу, який надає рослині впізнаваного гострого аромату та антисептичних властивостей.

Завдяки своїм якостям чебрець став незамінним у кількох сферах:

У кулінарії: як прянощі (тим'ян) він ідеально пасує до м'яса, риби, овочів та соусів, додаючи стравам середземноморського відтінку.

як прянощі (тим'ян) він ідеально пасує до м'яса, риби, овочів та соусів, додаючи стравам середземноморського відтінку. У медицині: чай із чебрецю є чудовим засобом від кашлю та бронхіту, він має заспокійливий і протизапальний ефект.

чай із чебрецю є чудовим засобом від кашлю та бронхіту, він має заспокійливий і протизапальний ефект. У побуті: висушену траву використовують для ароматизації приміщень та захисту одягу від молі.

Отже, незалежно від того, шукаєте ви інгредієнт для вечері чи природні ліки, пам'ятайте про правильну українську назву та насолоджуйтеся користю цієї дивовижної рослини.

Забудьте про "можевельник": як насправді називається відома колюча рослина українською?

Багато хто з українців називає цю рослину "можевельник", навіть не підозрюючи, що це помилка.

Українською правильно називати рослину "ялівець", а не "можевельник".

Ялівець є вічнозеленим кущем або деревом, яке має антисептичні властивості і використовується в медицині, кулінарії та для виготовлення ефірних олій.

Використання питомого слова "ялівець" відповідає нормам української лексики та закріплене у словниках. Саме його варто вживати як у побуті, так і в офіційних текстах.