Житель Південної Кореї поділився особистим досвідом навчання у системі, яку вважають однією з найкращих у світі. Він пояснив, чому не хотів би, щоб його діти проходили цей шлях.

Освітня система Південна Корея часто отримує високі оцінки у світових рейтингах, однак має і зворотний бік. Про нього розповів місцевий житель Рей Кім, який поділився своїми думками у соцмережах.

Дивіться також Пільги продовжили: в одній з країн ЄС українські студенти можуть вчитися безоплатно

Чому навчання в Кореї перетворюється на "гонку"?

За словами Рея Кіма, підлітки у країні навчаються до 12 годин на день. Їхнє життя складається з постійних іспитів і конкуренції, адже головна мета – вступ до престижного університету.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Така система створює серйозний психологічний тиск. Учні, яким не вдається потрапити до топових вишів, нерідко стикаються з розчаруванням і навіть депресивними станами.

Що негативного у корейській школі: дивіться відео

Сам Кім зізнається, що також був частиною цієї системи. Він наполегливо навчався, однак згодом зрозумів, що такі зусилля не принесли йому відчуття щастя.

Висока зарплата чи втрачене дитинство?

Однією з причин жорсткої конкуренції є значна різниця в доходах. Випускники престижних університетів у Південній Кореї можуть заробляти у два-три рази більше, ніж інші фахівці.

Саме це, за словами Кіма, змушує батьків підштовхувати дітей до виснажливого навчання. Водночас така "інвестиція" в майбутнє може мати свою ціну – втрату радості життя та емоційного балансу.

Чоловік наголошує: попри престижні дипломи, багато молодих людей залишаються виснаженими та незадоволеними. Тому він не хотів би, щоб його діти проходили через подібний досвід.

Математика в Україні vs Нідерланди: мережу шокувала різниця у завданнях