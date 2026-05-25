"Клубніка" – русизм: яке слово правильно вживати українською

Із настанням сезону ягід українці дедалі частіше згадують про полуницю. Водночас багато людей досі називають її русизмом "клубніка", хоча українська мова має власні питомі назви та цікаві мовні нюанси.

Чому "клубніка" – це русизм

В українській літературній мові слово "клубніка" вважають русизмом, адже воно походить із російської мови. Натомість нормативним і питомо українським відповідником є слово "полуниця".

Саме "полуницю" фіксують українські словники та використовує сучасна мовна норма. Тому правильно казати: "сезон полуниці", "варення з полуниці" або "купити полуницю".

Русизм "клубніка" тривалий час побутував через вплив русифікації, тому й досі зберігся у розмовному мовленні частини українців.

Яка різниця між полуницею та суницею

Багато людей вважають, що полуниця і суниця – це одна й та сама ягода, однак між ними є відмінність.

Суницею зазвичай називають дрібну ароматну лісову ягоду, яка росте в природі. Вона менша за розміром, має виразний запах і часто трапляється на галявинах або в лісах.

Полуниця ж у сучасному вжитку – це велика ягода, яку вирощують на городах і фермах. Саме її найчастіше продають на ринках та в магазинах.

Зверніть увагу! Через схожість рослин ці назви інколи плутають, однак у побуті українці переважно розрізняють лісову суницю та садову полуницю.

Що таке суниця садова і що варто знати про ягоду

З ботанічного погляду знайома всім "полуниця" – це суниця садова. Саме так науковці називають культурну рослину, яку вирощують заради великих солодких ягід.

Суниця садова з'явилася внаслідок схрещування різних видів суниці й сьогодні є однією з найпопулярніших ягід у світі. Вона росте на грядках, потребує сонця та регулярного догляду.

Полуницю активно використовують у кулінарії – з неї готують варення, десерти, напої та випічку. Ягода також містить вітаміни, органічні кислоти та антиоксиданти.

Тож правильно українською говорити не "клубніка", а "полуниця". А знання різниці між полуницею, суницею та суницею садовою допомагає не лише точніше висловлюватися, а й краще розуміти багатство української мови.