Чому учасники НМТ не проходять перевірку знань у межах двох днів

Чимало випускників та їхніх батьків скаржаться, що складати національний мультитест, який містить перевірку з чотирьох предметів, протягом одного дня дуже важко. При цьому вони не розуміють, чому НМТ не "розбили" на два дні.

Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла LB, чому не ухвалили таке рішення. Про це зазначає 24 Канал.

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Чому НМТ – протягом одного дня

Вакуленко зазначила, що складати чотиригодинний тест в один день дуже важко, і ніхто цього не заперечує.

Так, можна було б запропонувати два дні для тестування. Але потрібно чітко розуміти, хто саме проходить оцінювання,

– уточнила вона.

Очільниця Центру додала, що, крім тих дітей, які перебувають на умовно безпечних територіях, є ще величезна частка випускників з ТОТ і територій активних бойових дій, де неможливо проводити оцінювання. Тож вступникам потрібно дістатися до центрів тестування.

За нинішньої моделі їм знадобиться приїхати в тимчасовий екзаменаційний центр максимум двічі. Якщо в перший день з якоїсь причини не вийшло скласти тест, а це може бути і через руйнування центру (у нас таке, на жаль, відбувається після нічних повітряних атак), і через серйозні проблеми з інтернетом, то є ще одна спроба в додаткову сесію,

– каже Вакуленко.

Вона також згадала і про тих учасників НМТ, які проходять оцінювання за кордоном. Цьогоріч ТЕЦ працюють у 33 країнах, але це не кожне місто і не кожна країна, де є випускники.

І якщо ми організуємо дводенне тестування, то з високою ймовірністю це означатиме, що ті, кому важко доїжджати до екзаменаційних центрів, не пройдуть оцінювання і не отримають результатів для вступу,

– наголосила вона.

Очільниця УЦОЯО також наголосила: ми мали б враховувати, що дводенний НМТ множить і кількість потенційних тривог, з якими стикатимуться учасники.

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