Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала LB, почему не приняли такое решение. Об этом отмечает 24 Канал.

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Почему НМТ – в течение одного дня

Вакуленко отметила, что сдавать четырехчасовой тест в один день очень трудно, и никто этого не отрицает.

Так, можно было бы предложить два дня для тестирования. Но нужно четко понимать, кто именно проходит оценивание,

– уточнила она.

Руководительница Центра добавила, что, кроме тех детей, которые находятся на условно безопасных территориях, есть еще огромная доля выпускников с ВОТ и территорий активных боевых действий, где невозможно проводить оценивание. Поэтому поступающим нужно добраться до центров тестирования.

При нынешней модели им понадобится приехать во временный экзаменационный центр максимум дважды. Если в первый день по какой-то причине не получилось сдать тест, а это может быть и из-за разрушения центра (у нас такое, к сожалению, происходит после ночных воздушных атак), и из-за серьезных проблем с интернетом, то есть еще одна попытка в дополнительную сессию,

– говорит Вакуленко.

Она также вспомнила и о тех участниках НМТ, которые проходят оценивание за рубежом. В этом году ТЭЦ работают в 33 странах, но это не каждый город и не каждая страна, где есть выпускники.

И если мы организуем двухдневное тестирование, то с высокой вероятностью это будет означать, что те, кому трудно доезжать до экзаменационных центров, не пройдут оценивание и не получат результатов для поступления,

– подчеркнула она.

Руководительница УЦОКО также отметила: мы должны учитывать, что двухдневный НМТ умножает и количество потенциальных тревог, с которыми будут сталкиваться участники.

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