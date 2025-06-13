Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла LB, чому не ухвалили таке рішення. Про це зазначає 24 Канал.

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Чому НМТ – протягом одного дня

Вакуленко зазначила, що складати чотиригодинний тест в один день дуже важко, і ніхто цього не заперечує.

Так, можна було б запропонувати два дні для тестування. Але потрібно чітко розуміти, хто саме проходить оцінювання,

– уточнила вона.

Очільниця Центру додала, що, крім тих дітей, які перебувають на умовно безпечних територіях, є ще величезна частка випускників з ТОТ і територій активних бойових дій, де неможливо проводити оцінювання. Тож вступникам потрібно дістатися до центрів тестування.

За нинішньої моделі їм знадобиться приїхати в тимчасовий екзаменаційний центр максимум двічі. Якщо в перший день з якоїсь причини не вийшло скласти тест, а це може бути і через руйнування центру (у нас таке, на жаль, відбувається після нічних повітряних атак), і через серйозні проблеми з інтернетом, то є ще одна спроба в додаткову сесію,

– каже Вакуленко.

Вона також згадала і про тих учасників НМТ, які проходять оцінювання за кордоном. Цьогоріч ТЕЦ працюють у 33 країнах, але це не кожне місто і не кожна країна, де є випускники.

І якщо ми організуємо дводенне тестування, то з високою ймовірністю це означатиме, що ті, кому важко доїжджати до екзаменаційних центрів, не пройдуть оцінювання і не отримають результатів для вступу,

– наголосила вона.

Очільниця УЦОЯО також наголосила: ми мали б враховувати, що дводенний НМТ множить і кількість потенційних тривог, з якими стикатимуться учасники.

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