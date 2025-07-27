Учасниця НМТ, яка набрала 800 балів, розповіла, у який виш вступає
- Дар'я Нечепаєва отримала максимальний бал на НМТ-2025.
- Вона обирає між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Київським політехнічним інститутом імені Ігоря Сікорського.
- Розглядає напрями біотехнології, біологія та біохімія.
Дар'я Нечепаєва – одна з трьох абітурієнтів в Україні, які цьогоріч отримали максимальний бал на НМТ – 800 за чотири предмети. Дівчина – випускниця Миргородського ліцею імені Тараса Шевченка.
Вона каже, що до тестування готувалася самостійно. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Полтавську думку".
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Куди вступає Дар'я Нечепаєва?
Дівчина складала тести з обов'язкових предметів – української мови, історії України та математики, а також – біології.
Вступати вона має намір в один зі столичних університетів. Обирає між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Київським політехнічним інститутом імені Ігоря Сікорського.
Зізнається, що обрати конкретну спеціальність їй було складно, адже всі предмети у школі її цікавили.
Коли все цікавить – важко обрати, бо я розумію, що теоретично багато ким могла б бути,
– каже дівчина.
Все ж думає над можливістю обрати такі напрями як біотехнології, біологія та біохімія. Щось із цього буде її пріоритетом.
У цьому напрямі, бо це науки актуальні й сучасні, їх широко застосовують. Вони – база для розвитку медицини, фармації, аграрної сфери. Доволі широкі можливості відкриваються. І це цікаво – пізнавати живий світ, природу,
– зазначає Дар'я.
Цей напрям їй найцікавіший, оскільки поєднує відразу кілька наук: біологію, хімію, математику й фізику.
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