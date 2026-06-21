Де можна ознайомитись з варіантами тестів НМТ-2026, і коли оприлюднять відповіді

Завершується основна сесія національного мультипредметного тесту у 2026 році. Ще буде додаткова у липні.

Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, де і як можна буде ознайомитися з варіантами НМТ. Також повідомила, коли будуть відповіді.

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Де і як можна буде ознайомитися з варіантами НМТ

Вакуленко розповіла, що УЦОЯО публікує щорічно по дві добірки матеріалів НМТ.

Наприклад, торішні, 2025 року, добірки є у звіті про результати НМТ 2025 року. І там ми розміщуємо всю статистику кожного завдання, яке використовували в НМТ,

– зазначила вона.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

І додало, що, окрім цього, ще розміщують ці варіанти як тренувальні. Тож потенційні учасники тестування їх можуть використовувати для підготовлення до оцінювання.

І так само цього року зробимо: до 1 вересня матимемо всі ці матеріали. Зошит оприлюднюємо повністю, з усіма відповідями,

– резюмувала очільниця Центру.

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Що відомо про НМТ у 2026 році?