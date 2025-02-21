Дефіцит кадрів в освіті шокує: у Державному центрі зайнятості назвали цифри та причини

Дані Державного центру зайнятості показують, що минулого року найбільший кадровий голод був в освіті. Чим це пояснюється, і чи змінилась ситуація на початок 2025 року?

Освітні втрати в Україні позначаються не лише на знаннях учнів, перебування значної кількості дітей за кордоном, а й на дефіциті кадрів в освіті. Скільки освітян не вистачає в країні, пише 24 Канал, посилаючись на Радіо Свобода.

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Скільки вчителів не вистачає

Державний центр зайнятості повідомив, що серед усіх професій у 2024 році найбільший дефіцит кадрів в Україні був у сфері освіти, там потребували близько 25 тисяч людей.

На другому місці – переробна промисловість – 9 тисяч вакансій. На третьому – сфера розміщення і харчування з 3 тисячами осіб.

Серед головних причин дефіциту кадрів заступник директора Державного центру зайнятості Станіслав Павленко назвав:

міграцію населення,

скорочення пропозицій внаслідок воєнних дій,

мобілізацію чоловіків і жінок на військову службу.

Відмітив, що відчувається брак фахівців, на спеціальностях, де традиційно працювали чоловіки. Крім того, наявні шукачі роботи не володіють необхідними уміннями та навичками.

Основними причинами дефіциту кадрів є скорочення пропозиції робочої сили внаслідок воєнних дій, міграції населення, призову чоловіків та жінок на військову службу. Через суттєві зміни в економіці загострюється структурне безробіття. Якщо до початку війни у структурі безробітних жінки становили 55%, то сьогодні частка жінок зросла до 81%,

– прокоментував пан Павленко.

Чи змінилася ситуація на початок нового року

У січні 2025 року найбільш відчутний дефіцит кадрів знову залишився за сферою освіти. Йдеться про 1,5 тисячі осіб, зокрема, у дошкільній освіті – 800 людей.

Цікаво, при достатній кількості вакансій, їх не швидко закривають. Станом на 19 лютого 2025 року на ресурсі "Єдиний портал вакансій", який об’єднує дані Державної служби зайнятості та шести провідних українських сайтів для пошуку роботи, розміщувалося 217 тисяч вакансій. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становить 23 тисячі гривень, додають у центрі.

Така кількість вакансій свідчить про те, що професія не є достатньо престижною для молоді. А також про неспівмірність рівня відповідальності та заробітної плати.