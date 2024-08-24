Набули сакрального значення: які милозвучні синоніми має слово "незалежність"
Українці сьогодні святкують День Незалежності своєї країни. Вірять у перемогу, вшановують полеглих Героїв і дякують та допомагають тим, хто боронить її суверенітет і кордони.
У час війни слово "незалежність" набуло більш ніж сакрального значення. Освіта 24 натомість підкаже, якими красивими синонімами можна ще описати свободу нашої держави.
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Які милозвучні синоніми має слово "незалежність"
Слово "незалежність" має чимало цікавих синонімів – причому у різних контекстах.
Так, незалежність як відсутність політичного й економічного гноблення можна ще замінити так:
- воля – свобода, незалежність; протилежне неволя, рабство;
- самостійність – відсутність політичної, соціальної, економічної залежності;
- свобода – відсутність політичного й економічного гноблення, утиску й обмежень у суспільно-політичному житті суспільства; воля.
Якщо ви розповідаєте про незалежність університетську, можете сказати так:
- автономія;
- непідпорядкованість;
- самостійність (як підказує Словник синонімів Караванського).
Незалежність народів можна ще назвати так:
- воля;
- вільність;
- самостійність;
- свобода.
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Незалежність нації – так:
- свобода;
- суверенітет.
А незалежність держави – так:
- суверенітет;
- непідлеглість;
- самостійність.
Церковну незалежність найменовують автокефалією.
Також незалежність можна ще назвати так:
- власновладність;
- непідлеглість.
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