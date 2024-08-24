Набули сакрального значення: які милозвучні синоніми має слово "незалежність"

24 серпня 2024, 15:20
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Автор: Марія Волошин

Українці сьогодні святкують День Незалежності своєї країни. Вірять у перемогу, вшановують полеглих Героїв і дякують та допомагають тим, хто боронить її суверенітет і кордони.

У час війни слово "незалежність" набуло більш ніж сакрального значення. Освіта 24 натомість підкаже, якими красивими синонімами можна ще описати свободу нашої держави. 

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Які милозвучні синоніми має слово "незалежність"

Слово "незалежність" має чимало цікавих синонімів – причому у різних контекстах.  

Так, незалежність як відсутність політичного й економічного гноблення можна ще замінити так:

  • воля – свобода, незалежність; протилежне неволя, рабство;
  • самостійність – відсутність політичної, соціальної, економічної залежності;
  • свобода – відсутність політичного й економічного гноблення, утиску й обмежень у суспільно-політичному житті суспільства; воля.

Якщо ви розповідаєте про незалежність університетську, можете сказати так: 

  • автономія;
  • непідпорядкованість;
  • самостійність (як підказує Словник синонімів Караванського). 

Незалежність народів можна ще назвати так: 

  • воля;
  • вільність;
  • самостійність;
  • свобода.

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Незалежність нації – так:

  • свобода;
  • суверенітет.

А незалежність держави – так:

  • суверенітет;
  • непідлеглість;
  • самостійність.

Церковну незалежність найменовують автокефалією. 

Також незалежність можна ще назвати так:

  • власновладність;
  • непідлеглість.

Раніше ми розповідали про те, як по-особливому назвати наш прапор. Про це читайте за посиланням