Набули сакрального значення: які милозвучні синоніми має слово "незалежність"

Українці сьогодні святкують День Незалежності своєї країни. Вірять у перемогу, вшановують полеглих Героїв і дякують та допомагають тим, хто боронить її суверенітет і кордони.

У час війни слово "незалежність" набуло більш ніж сакрального значення. Освіта 24 натомість підкаже, якими красивими синонімами можна ще описати свободу нашої держави.

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Які милозвучні синоніми має слово "незалежність"

Слово "незалежність" має чимало цікавих синонімів – причому у різних контекстах.

Так, незалежність як відсутність політичного й економічного гноблення можна ще замінити так:

воля – свобода, незалежність; протилежне неволя, рабство;

самостійність – відсутність політичної, соціальної, економічної залежності;

свобода – відсутність політичного й економічного гноблення, утиску й обмежень у суспільно-політичному житті суспільства; воля.

Якщо ви розповідаєте про незалежність університетську, можете сказати так:

автономія;

непідпорядкованість;

самостійність (як підказує Словник синонімів Караванського).

Незалежність народів можна ще назвати так:

воля;

вільність;

самостійність;

свобода.

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Незалежність нації – так:

свобода;

суверенітет.

А незалежність держави – так:

суверенітет;

непідлеглість;

самостійність.

Церковну незалежність найменовують автокефалією.

Також незалежність можна ще назвати так:

власновладність;

непідлеглість.

Раніше ми розповідали про те, як по-особливому назвати наш прапор. Про це читайте за посиланням.