Сила – у єдності: як правильно говорити українською про День Соборності

22 січня Україна відзначає День Соборності. Адже 105 років тому Україна об'єдналася.

Так, 1919 року проголосили Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Тож Освіта 24 межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе вам розповідати про цей історичний день без суржику.

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Як правильно говорити українською про День Соборності

У шістдесятій добірці розповімо вам, які суржикові слова ви можете вживати чи чути про День Соборності України. При цьому допоможемо викорінювати це "мовне сміття" і розповімо, як говорити про цей день і його відзначення правильною українською.

Сьогодні у зверненні Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що лише сильні українці можуть стати єдиними. І тільки єдині – сильними.

єдіний – єдиний;

сільний – сильний;

отмечать – відзначати;

Президент із Софіївської площі в Києві нагадав, що 105 років Акт Злуки об'єднав українські землі по обидва береги Дніпра та став основою Дня Соборності.

площадь – площа;

бєрєг – берег;

Днєпр – Дніпро;

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Українці вже продемонстрували, що соборність і самостійність України для нас справжні, а не декларативні цінності.

настоящий – справжній;

ценность – цінність;

Тож маємо пам'ятати уроки історії: щоб здобути власну державність потрібно боротися, щоб її вберегти – об'єднатися.