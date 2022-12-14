День Святого Миколая – 2022: добірка оригінальних сценаріїв на свято

День Святого Миколая згідно з григоріанським календарем відзначають 6 грудня, а за юліанським – 19 грудня. Так, у цей день українці зазвичай готують подарунки для своєї малечі, а у навчальних закладах організовують урочисті заходи.

Є чимало цікавих та оригінальних сценаріїв, які допоможуть якісно та насичено провести свято Миколая у школі. 24 канал підкаже деякі з них.

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До українських дітей приходить Святий Миколай

На тлі повномасштабної війни з Росією українцям варто пам'ятати, що наших дітей приходить Святий Миколай. І варто забути про радянського Діда Мороза.

Добірка сценаріїв до Дня Святого Миколая

Святий Миколай був реальною людиною і за життя творив багато добра. Особливо для бідних людей. Тому його й називають Святим. Натомість Дід Мороз – вигаданий персонаж, нав'язаний у радянські часи до Нового року.

Тож напередодні свята пропонуємо вам сценарії для святкування Дня Святого Миколая.

Розробка допоможе учням дізнатися більше про добрі вчинки Святого Миколая, а також традиції проведення цього свята в Україні. Завдяки цьому заходу діти зрозуміють, чому потрібно бути вихованими та слухняними. Також свято допоможе виховати в учнів почуття любові до ближнього та доброту.

Сценарій складається з невеличких повідомлень про цикл основних зимових свят від Наума до Стрітення. Святкування об'єднує усіх учнів школи: кожен клас має свою відповідальну роль. Свято відбувається з елементами народних ігор (куштування калити, відгадування загадок). Ведучими можуть бути як діти (старшокласники), так і дорослі (вчителі). Розповіді про народні свята при цьому переплітаються з мультимедійними презентаціями, читанням листа від Миколая, піснями та танцями у виконанні дітей.

Сценарій дозволить провести цікаве та інформативне свято. Учні детально ознайомляться з історією життя та добрими вчинками святого Миколая. Розробка дозволяє задіяти у виставі багато дітей. Повчальна історія про перемогу добра над злом навчить дітей бути чуйними та чемними. У пригоді вчителю також стануть святкові пісні, які увійшли до сценарію.

Це справжній різдвяний мюзикл, який можна поставити у класі й мовою музики розказати історію чуйності та взаємодопомоги.

Сценарій свята побудований в основному на піснях: колядках та сучасних піснях, які і формують сюжетну лінію. При цьому гармонійно поєднують сьогодення з минулим. Бути добрим, чуйним, готовим надати допомогу, вміти співпереживати – ось чому навчає ця музична історія.

Презентація допоможе класному керівнику ознайомити дітей із життям та добрими вчинками Святого Миколая. А кольорова добірка матеріалів зробить розповідь наочною та цікавою. Учні дізнаються, що Святого Миколая дуже поважають не лише в Україні, а і в усьому світі.

Урок спрямований на те, аби ознайомити учнів із особливістю свята Святого Миколая. Також: