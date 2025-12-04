Отримаєте найкращі дарунки: які вірші до Дня Святого Миколая вивчити

6 грудня українці святкуватимуть День Святого Миколая. Це улюблене свято не лише діток, а й чималої кількості дорослих.

У цей день вони дарують та отримують подарунки. 24 Канал при цьому розповість з посиланням на Maximum.fm, які вірші має розказати малеча Святому, аби отримати дарунок.

Які вірші до Миколая вивчити?

Вірші можуть вчити і малі, й дорослі.

Вірші для малят 2 – 3 років

***

Святий Миколайко йде вже до нас,

для чемних дітей подарунки припас!

І я був (була) дуже чемний (чемна) і добрий (добра),

слухав батьків і тримався (трималась) хоробро!

***

Через поле, через гай

Йде до діток Миколай.

У білесенькій торбинці

Він для всіх несе гостинці.

***

Для дошкільнят

***

Через сніг і хуртовини

Миколайко йде святий,

він для кожної дитини

принесе дарунок світ!

***

Ходить Миколайко

Від хати до хати,

Гостинцями хоче

Всіх обдарувати.

Славні Янголята

Йому помагають.

Двері та віконця

Справно відчиняють.

***

З нетерпінням я чекаю –

Нині свято Миколая.

Як надворі стане темно,

Він приходить потаємно.

Ще ніхто його не бачив,

Та у ліжечка дитячі

Він кладе під подушки

Подарунки і книжки.

***

Для дітей 6 і 7 років (1 – 2 клас)

***

Святий Миколаю, нічого не прошу,

крім перемоги і мирного неба!

Для України сонячної долі й хорошої,

а більше й нічого не треба!

***

Ішов Миколай лужком, бережком,

Святий Миколай лужком, бережком,

Від хати до хати із своїм мішком,

Ішов Миколай з червоним мішком.

Відчиняйте двері — йде Миколай,

Він благословить весь рідний наш край.

Пропаде руїна, а ненька – Україна

Буде процвітати із краю в край.

Вже у вашій хаті святий Миколай,

Поклоном, господар, його зустрічай.

В біді він розрадить і кожному порадить,

До смаку дарунки собі вибирай.

***

Для 8, 9, 10 років (3, 4, 5 клас)

***

Мій святенький Миколаю,

Приходи скоріш, благаю.

Я до тебе помолюся

І тихенько пригорнуся.

Щастя дай моїй родині

І коханій Україні!

***

Святий отче, Миколай!

Мою хату не минай!

Подаруй мені потіху

І торбину, повну сміху,

І здоров'я для родини,

Красну долю для Вкраїни!

***

Для учнів старших класів

***

Можна вірить, можна й ні, та Миколай прийде до всіх!

Він принесе дорослим і малим подарунки особливі,

І не зупинить святого ні хуртовина, ні війна, ні сніг,

Бо він працює над здійсненням мрій важливих!

***

На стiнi висять снiжинки,

Сяє вогником ялинка,

Сяє кулька кольорова

I пампушечка цукрова.

А надворi сипле снiг,

Замiтає сто дорiг,

Але ту не замете,

Де Святий Микола йде!

Для слухняних дiточок —

Принесе вiн див мiшок.

Обiйде усi хати,

То ж чекай на Hього й ти!

***

Вірші до дня Святого Миколая для дорослих 2025

***

Святий Миколаю, захисти наших воїнів всіх!

Принеси українцям найбажаніший дарунок,

Щоб нас знову тішили гірлянди та сніг,

Щоб була перемога у кожному пакунку!

***

Лапатий сніг нагнув додолу віти,

Дороги крижані, слизькі мости.

Без світла і тепла. А наші діти

До Миколая шлють і шлють листи.

І від дітей послання незвичайні –

Велосипеди, іграшки? Та ж ні!

До Миколая пишуться прохання

Про допомогу і кінець війні…

Для ЗСУ прохають суперсили,

Невидимості у важких боях.

Прохають, щоб вернулися живими,

І про легкий до перемоги шлях…

І про удачу, щоб на кожнім кроці,

І їжу, й захист від ворожих мін…

Це все, що просять діти в цьому році…

І без підказок. Пишуть все самі.

Нехай цей голос до небес полине,

Почують і Господь, і Миколай,

Прохання української дитини

І перемога хай прийде в наш край!

Авторка: Олена Богуцька

***

У День Святого Миколая

Тобі радості бажаю!

Усмішок і позитиву,

Завжди мати перспективи!

***

Відчиняйте двері – йде Миколай,

Він благословить весь рідний наш край.

Пропаде руїна, а ненька – Україна

Буде процвітати із краю в край.

***

