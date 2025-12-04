Отримаєте найкращі дарунки: які вірші до Дня Святого Миколая вивчити
- Українці святкують День Святого Миколая 6 грудня і дарують та отримують подарунки.
- Різні вірші до Миколая можуть вивчати як діти, так і дорослі, залежно від вікових груп.
6 грудня українці святкуватимуть День Святого Миколая. Це улюблене свято не лише діток, а й чималої кількості дорослих.
У цей день вони дарують та отримують подарунки. 24 Канал при цьому розповість з посиланням на Maximum.fm, які вірші має розказати малеча Святому, аби отримати дарунок.
Які вірші до Миколая вивчити?
Вірші можуть вчити і малі, й дорослі.
Вірші для малят 2 – 3 років
***
Святий Миколайко йде вже до нас,
для чемних дітей подарунки припас!
І я був (була) дуже чемний (чемна) і добрий (добра),
слухав батьків і тримався (трималась) хоробро!
***
Через поле, через гай
Йде до діток Миколай.
У білесенькій торбинці
Він для всіх несе гостинці.
***
Для дошкільнят
***
Через сніг і хуртовини
Миколайко йде святий,
він для кожної дитини
принесе дарунок світ!
***
Ходить Миколайко
Від хати до хати,
Гостинцями хоче
Всіх обдарувати.
Славні Янголята
Йому помагають.
Двері та віконця
Справно відчиняють.
***
З нетерпінням я чекаю –
Нині свято Миколая.
Як надворі стане темно,
Він приходить потаємно.
Ще ніхто його не бачив,
Та у ліжечка дитячі
Він кладе під подушки
Подарунки і книжки.
***
Для дітей 6 і 7 років (1 – 2 клас)
***
Святий Миколаю, нічого не прошу,
крім перемоги і мирного неба!
Для України сонячної долі й хорошої,
а більше й нічого не треба!
***
Ішов Миколай лужком, бережком,
Святий Миколай лужком, бережком,
Від хати до хати із своїм мішком,
Ішов Миколай з червоним мішком.
Відчиняйте двері — йде Миколай,
Він благословить весь рідний наш край.
Пропаде руїна, а ненька – Україна
Буде процвітати із краю в край.
Вже у вашій хаті святий Миколай,
Поклоном, господар, його зустрічай.
В біді він розрадить і кожному порадить,
До смаку дарунки собі вибирай.
***
Для 8, 9, 10 років (3, 4, 5 клас)
***
Мій святенький Миколаю,
Приходи скоріш, благаю.
Я до тебе помолюся
І тихенько пригорнуся.
Щастя дай моїй родині
І коханій Україні!
***
Святий отче, Миколай!
Мою хату не минай!
Подаруй мені потіху
І торбину, повну сміху,
І здоров'я для родини,
Красну долю для Вкраїни!
***
Для учнів старших класів
***
Можна вірить, можна й ні, та Миколай прийде до всіх!
Він принесе дорослим і малим подарунки особливі,
І не зупинить святого ні хуртовина, ні війна, ні сніг,
Бо він працює над здійсненням мрій важливих!
***
На стiнi висять снiжинки,
Сяє вогником ялинка,
Сяє кулька кольорова
I пампушечка цукрова.
А надворi сипле снiг,
Замiтає сто дорiг,
Але ту не замете,
Де Святий Микола йде!
Для слухняних дiточок —
Принесе вiн див мiшок.
Обiйде усi хати,
То ж чекай на Hього й ти!
***
Вірші до дня Святого Миколая для дорослих 2025
***
Святий Миколаю, захисти наших воїнів всіх!
Принеси українцям найбажаніший дарунок,
Щоб нас знову тішили гірлянди та сніг,
Щоб була перемога у кожному пакунку!
***
Лапатий сніг нагнув додолу віти,
Дороги крижані, слизькі мости.
Без світла і тепла. А наші діти
До Миколая шлють і шлють листи.
І від дітей послання незвичайні –
Велосипеди, іграшки? Та ж ні!
До Миколая пишуться прохання
Про допомогу і кінець війні…
Для ЗСУ прохають суперсили,
Невидимості у важких боях.
Прохають, щоб вернулися живими,
І про легкий до перемоги шлях…
І про удачу, щоб на кожнім кроці,
І їжу, й захист від ворожих мін…
Це все, що просять діти в цьому році…
І без підказок. Пишуть все самі.
Нехай цей голос до небес полине,
Почують і Господь, і Миколай,
Прохання української дитини
І перемога хай прийде в наш край!
Авторка: Олена Богуцька
***
У День Святого Миколая
Тобі радості бажаю!
Усмішок і позитиву,
Завжди мати перспективи!
***
Відчиняйте двері – йде Миколай,
Він благословить весь рідний наш край.
Пропаде руїна, а ненька – Україна
Буде процвітати із краю в край.
***