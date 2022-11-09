Українська мова розпочала вирішальний контрнаступ – Тарас Кремінь

9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови. Українці сьогодні традиційно долучилися до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь також привітав українців із Днем української писемності та мови. Та нагадав про глибоке історичне коріння солов'їної.

Важливо В Україні проводять радіодиктант – 2022: відеотрансляція

Українська мова вистояла і контратакувала

За час свого існування українська мова пережила не менше пів тисячі циркулярів та указів, постанов і ухвал, розпоряджень та наказів про заборону. Але вона вистояла і з 24 лютого 2022 року розпочала свій вирішальний контрнаступ, уточнив Кремінь.

Він додав, що з початком повномасштабної війни Росії проти України всі зрозуміли: мова – не тільки засіб комунікації, це – одна з найвищих цінностей, наш маркер ідентичності. Її утвердження посилює обороноздатність держави.

У сьогоднішній час важких випробувань мовний фронт, як і оборона мовних кордонів, – один з наріжних каменів нашої цілісності та суверенітету. У нашій мові бринить наша душа, і на весь світ гучно звучить правда, тому ми неодмінно переможемо!

– наголосив мовний омбудсмен.

В Україні проводять радіодиктант – 2022

9 листопада, у День української писемності та мови, в Україні проводять Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Приєднатися до написання могли усі охочі.

Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик.

Читала його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

Дивіться відеотрансляцію радіодиктанту – 2022

Як і куди відправити радіодиктант на перевірку

Виконавча продюсерка Українського радіо також наголосила: головне – сфотографувати і відправити радіодиктант до 11 години 10 листопада. Можна:

надіслати паперового листа варто за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001;

сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати на адресу rd@suspilne.media або через електронну форму для отримання робіт. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

На переможців, до слова, чекають призи. Це будуть подарунки від партнерів. Переважно книжки. Але не тільки. До середини грудня організатори обіцяють оголосити переможців.

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Що відомо про Радіодиктант національної єдності 2022