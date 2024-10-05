"Чарівник, запалює серця учнів": київський учитель вразив відео про роль педагога

5 жовтня 2024, 20:37
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Автор: Марія Волошин

Джерело:

Твітер Руслана Циганкова

Київський учитель фізики Руслан Циганков зняв зворушливе відео про роль педагога. У ньому він описав, хто такий вчитель.

Відео педагог оприлюднив у твітері. У ньому він висловив свою думку, ким на сьогодні є вчитель, розповідає Освіта 24.

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Київський учитель надихнув відео про роль педагога

Відео Циганков так і назвав своє відео "Хто такий вчитель?". Він зобразив у ньому кадри свого учительського досвіду та спілкування з учнями.

Так, педагог "вбудував" у своє творіння такі цитати:

  • Вчитель – це дати свою ручку учню і забути про неї.
  • Вчитель – це грати з ними в сучасні ігри.
  • Вчитель – це пояснити складне простими словами.
  • Вчитель – це підтримати будь-яку їхню ідею. 
  • Вчитель – це розмовляти на серйозні теми і жартувати з ними.
  • Вчитель – це розбирати їхній шифрований почерк.
  • Вчитель – це слухати їхні переживання.
  • Вчитель – це допомога в усьому та усюди. 
  • Вчитель – це підтримка, коли учню погано і коли його спіткав успіх.
  • Вчитель – це мудрість, яку він передає та приймає від учнів. 
  • Вчитель – це робити дітей щасливими.
  • Вчитель – це пояснювати одне й те саме по декілька разів і не ображатися на них.
  • Вчитель – це відповідальність за майбутнє країни.
  • Вчитель – це повага та розуміння до кожного.
  • Вчитель – це показувати, що світ навколо цікавий.
  • Вчитель – це виховувати у них особистість. 
  • Вчитель – це радість.
  • Вчитель – це винахідливість.
  • Вчитель – це захоплювати своєю ідеєю. 
  • Вчитель – це чарівник, який закохує у свій предмет. 
  • Вчитель – це вогонь, який запалює серця учнів. 
  • Вчитель – це друг, який завжди підставить своє плече. 

Руслан Циганков розповів, хто такий вчитель: відео 