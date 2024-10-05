"Чарівник, запалює серця учнів": київський учитель вразив відео про роль педагога

Київський учитель фізики Руслан Циганков зняв зворушливе відео про роль педагога. У ньому він описав, хто такий вчитель.

Відео педагог оприлюднив у твітері. У ньому він висловив свою думку, ким на сьогодні є вчитель, розповідає Освіта 24.

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Київський учитель надихнув відео про роль педагога

Відео Циганков так і назвав своє відео "Хто такий вчитель?". Він зобразив у ньому кадри свого учительського досвіду та спілкування з учнями.

Так, педагог "вбудував" у своє творіння такі цитати:

Вчитель – це дати свою ручку учню і забути про неї.

Вчитель – це грати з ними в сучасні ігри.

Вчитель – це пояснити складне простими словами.

Вчитель – це підтримати будь-яку їхню ідею.

Вчитель – це розмовляти на серйозні теми і жартувати з ними.

Вчитель – це розбирати їхній шифрований почерк.

Вчитель – це слухати їхні переживання.

Вчитель – це допомога в усьому та усюди.

Вчитель – це підтримка, коли учню погано і коли його спіткав успіх.

Вчитель – це мудрість, яку він передає та приймає від учнів.

Вчитель – це робити дітей щасливими.

Вчитель – це пояснювати одне й те саме по декілька разів і не ображатися на них.

Вчитель – це відповідальність за майбутнє країни.

Вчитель – це повага та розуміння до кожного.

Вчитель – це показувати, що світ навколо цікавий.

Вчитель – це виховувати у них особистість.

Вчитель – це радість.

Вчитель – це винахідливість.

Вчитель – це захоплювати своєю ідеєю.

Вчитель – це чарівник, який закохує у свій предмет.

Вчитель – це вогонь, який запалює серця учнів.

Вчитель – це друг, який завжди підставить своє плече.

Руслан Циганков розповів, хто такий вчитель: відео