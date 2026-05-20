Ніби показ мод: які незвичні слова описують весь колорит Дня вишиванки у Галичині

21 травня цьогоріч в Україні відзначають День вишиванки. Зазвичай свято припадає на третій четвер травня.

І це одне із найулюбленішим свят українців. Тож 24 Канал з цієї нагоди у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" розповість цікаві факти про національне вбрання українців та як колоритно називають елементи одягу в Галичині.

Як називають види одягу в Галичині?

Так, у сорок другій добірці з посиланням на Словник львівської ґвари розповімо, як відзначають День вишиванки у Галичині. Бо рубрика в нас така. Але файно святкують і в інших регіонах. Також підкажемо, які цікаві слова, пов'язані із вишиванками та одягом, ви можете почути у регіоні.

У День вишиванки галичани вдівають найладніші вишиванки і вишивані суконки. Ніби на показ мод, такі ґалантні. Бо такий одяг – то меция. А дефіляда потім така, як на Паску. Чисто Vyshyvanka fashion week.

меция – щось незвично вишукане, бажане;

ладний – красивий;

соконка, суконка – сукенка;

дефіля́да – 1) парад; 2) прогулянка;

ґалантний – елегантний;

Бо правду кажуть, шо вишиванки – улюблений анцуґ не тілько галичан, а й усіх українців. І вдівають вони у цей день не тільки файні й красні вишиванки. Бо треба ж вдіти на празник ше й найліпші маринарку, сподні, мешти. І пописуватися перед колєжанками і кумпелями.

анцуґ – одяг;

колєжа́нка – колега жіночої статі;

ку́мпель – приятель;

ме́шти – туфлі;

марина́рка – піджак;

сподні – штани;

Тих, хто вийшов пописуватися новими і модними лахами, видно здалека. Мешти напуцовані, обцаси і берелки аж блищать. Всі йдуть на гайту, а потім – до ресторації.

пописуватися – хизуватися;

лахи – одяг;

пуцува́ти – чистити до блиску;

обца́си – підбори;

бере́лка – прикраса;

га́йту – прогулянка;

Ну бо як в такий день не здибатися за філіжанкою кави і не з’їсти кавалок пляцка? Особливо якщо ви ві Львові. Бо тут у вишитті всі – і бранжа, і академуси, і біні, і мамці.

здиба́тися – зустрітися;

ресторація – ресторан;

бра́нжа – школярі;

акаде́мус, акаде́мік – студент академії, університету;

ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;

мамця – приємна старша жінка;

бі́ня – дівчина;

Ну всі такі галантні, як на Львів фешн вік. Та шо там – ліпше.

Бо кожна фальбанка – з історією, а вбрання вкрите гойно квітами і узорами. Навіть вітрівки в такий день ніхто не вдіває. Особливо до Шевченківського гаю.

вітрі́вка – спортивна куртка;

фальба́нка – призібрана смужка на одягу;

го́йно – щедро;

Натомість поверх часто – ладний кабат. Ще додають до свого убрання крис і мантель, як зимно надворі. І обов'язково анцуґ має бути помаґлюваний.

кабат – жилетка з тканини;

крис – капелюх;

мантель – плащ, пальто;

маґлювати – прасувати.

Тілько так можна йти на параду. Бо вишиванка і нові лахи самі себе не покажуть.

Які цікаві факти про вишиванку варто знати?

День вишиванки започаткували у 2006 році в Чернівцях. Студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича тоді ініціювали акцію "Всесвітній день вишиванки" у виші. Разом з викладачами вони одягнули вишиванки – і так започаткували всеукраїнське свято.

До речі, термін "вишиванка" у значенні оздобленої вишивкою сорочки вперше застосувала Олена Пчілка в передмові до альбому "Українські узори" 1912 року. А одним із перших, хто запровадив міську моду на носіння вишиванки, був Іван Франко.



Іван Франко у вишиванці / Колаж 24 Каналу фото ЦДІАЛ і музею "Дім Франка"

Найстарішу вишиту сорочку на наших теренах виявили на місці поховання багатої сарматки з Соколової Могили (с. Ковалівка Миколаївського р-ну Миколаївської області) у першому столітті нашої ери.

Старший науковий співробітник Всеукраїнського центру вишивки та килимарства Юрій Мельничук зазначив, що "вишиванки" – новомодне слово. Правильно, на його думку, говорити "вишита сорочка".

Зверніть увагу! Цьогоріч на День вишиванки українців закликають долучитися до акції пам'яті. Варто вишиту стрічку на знак подяки та пам'яті прикріплювати біля портретів на алеях героїв та в інших місцях вшанування полеглих захисників і захисниць України.

Який тренд про галицьку говірку завірусився у мережі?

Останнім часом слова із галицької ґвари дедалі частіше можна "надибати" у мережі. Діалектизми та народні вислови, які можна почути на Галичині, полюбилися українцям у Threads.

Зокрема, у соцмережі завірусився цікавий тренд "На Галичині не кажуть…". Він пропонує ознайомитися із тим, як не кажуть та кажуть на Галичині. Часто – у гумористичному дусі. Наприклад: