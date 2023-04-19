Оксен Лісовий отримав ще одного заступника
19 квітня 2023, 11:17Читать новость на русском
Джерело:Тарас Мельничук
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий отримав ще одного заступника. Ним став Денис Курбатов.
Рішення погодив уряд на засіданні. Призначення відбулось 18 квітня.
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Денис Курбатов став заступником глави МОН
До цього призначення Денис Курбатов був начальником науково-дослідної частини Сумського державного університету.
Він заявив, що у міністерстві відповідатиме за науку і новації.
Що відомо про Курбатова
- У 2013 році Денис Курбатов став старшим науковим співробітником за спеціальністю "Фізика твердого тіла". У 2010 – кандидатом фізико-математичних наук.
- У 2012 – 2014 та 2016 – 2018 роках був лауреатом стипендії Кабінету міністрів України для молодих учених.
- З 2002 – майстер спорту України (автомодельний спорт).
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У Міносвіти – зміна заступників міністра
- Уряд погодив звільнення з посади заступника очільника Міносвіти України Олександра Костюченка. Також Олексія Шкуратова, який відповідав у МОН за європейську інтеграцію.
- При цьому Кабмін призначив Дмитра Завгороднього на посаду заступника очільника МОН з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
- Також з посади першого заступника глави МОН звільнили Андрія Вітренка. Але перепризначили його заступником Оксена Лісового.
- 4 квітня Оксен Лісовий отримав ще одного заступника. Ним став Євген Кудрявець. Він буде заступником міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції.
- Також на посаду державного секретаря МОН призначено Максима Ярмистого.