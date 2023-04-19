Рішення погодив уряд на засіданні. Призначення відбулось 18 квітня.

Читайте У керівництві Міносвіти відбулися кадрові зміни

Денис Курбатов став заступником глави МОН

До цього призначення Денис Курбатов був начальником науково-дослідної частини Сумського державного університету.

Він заявив, що у міністерстві відповідатиме за науку і новації.

Що відомо про Курбатова

У 2013 році Денис Курбатов став старшим науковим співробітником за спеціальністю "Фізика твердого тіла". У 2010 – кандидатом фізико-математичних наук.

У 2012 – 2014 та 2016 – 2018 роках був лауреатом стипендії Кабінету міністрів України для молодих учених.

З 2002 – майстер спорту України (автомодельний спорт).

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