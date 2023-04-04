Відповідні зміни погодив Кабмін. Також уряд погодив звільнення "старого" заступника міністра, який працював при Шкарлеті.
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У керівництві Міносвіти відбулися кадрові зміни
Так, уряд призначив Євгена Кудрявця заступником міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції.
Натомість з посади заступника міністра звільнили Віру Рогову. Також посади позбувся Сергій Захарін. Він працював державним секретарем Міносвіти.
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У Міносвіти змінюють заступників міністра
- Уряд погодив звільнення з посади заступника очільника Міносвіти України Олександра Костюченка. Також Олексія Шкуратова, який відповідав у МОН за європейську інтеграцію.
- При цьому Кабмін призначив Дмитра Завгороднього на посаду заступника очільника МОН з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
- Також з посади першого заступника глави МОН звільнили Андрія Вітренка. Але перепризначили його заступником Оксена Лісового.