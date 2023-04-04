Соответствующие изменения согласовал Кабмин. Также правительство согласовало увольнение "старого" замминистра, работавшего при Шкарлетте.
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В руководстве Минобразования произошли кадровые изменения
Так, правительство назначило Евгения Кудрявца заместителем министра образования и науки Украины по европейской интеграции.
Вместо этого с должности заместителя министра уволили Веру Рогову. Также от должности лишился Сергей Захарин. Он работал государственным секретарем Минобразования.
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В Минобразования сменяют заместителей министра
- Правительство согласовало увольнение с должности заместителя главы Минобразования Украины Александра Костюченко. Также Алексей Шкуратов, отвечавший в МОН за европейскую интеграцию.
- При этом Кабмин назначил Дмитрия Завгороднего на должность заместителя главы МОН по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
- Также с должности первого заместителя главы МОН уволили Андрея Витренко. Но переназначили его заместителем Оксена Лисового.