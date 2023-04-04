Соответствующие изменения согласовал Кабмин. Также правительство согласовало увольнение "старого" замминистра, работавшего при Шкарлетте.

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В руководстве Минобразования произошли кадровые изменения

Так, правительство назначило Евгения Кудрявца заместителем министра образования и науки Украины по европейской интеграции.

Вместо этого с должности заместителя министра уволили Веру Рогову. Также от должности лишился Сергей Захарин. Он работал государственным секретарем Минобразования.

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