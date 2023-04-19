Решение согласовало правительство на заседании. Назначение произошло 18 апреля.

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Денис Курбатов стал заместителем главы МОН

До этого назначения Денис Курбатов являлся начальником научно-исследовательской части Сумского государственного университета.

Он заявил, что в министерстве будет отвечать за науку и новации.

Что известно о Курбатове

В 2013 году Денис Курбатов стал старшим научным сотрудником по специальности "Физика жесткого тела". В 2010 – кандидатом физико-математических наук.

В 2012 – 2014 и 2016 – 2018 годах был лауреатом стипендии Кабинета министров Украины для молодых ученых.

С 2002 года – мастер спорта Украины (автомодельный спорт).

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