Решение согласовало правительство на заседании. Назначение произошло 18 апреля.
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Денис Курбатов стал заместителем главы МОН
До этого назначения Денис Курбатов являлся начальником научно-исследовательской части Сумского государственного университета.
Он заявил, что в министерстве будет отвечать за науку и новации.
Что известно о Курбатове
- В 2013 году Денис Курбатов стал старшим научным сотрудником по специальности "Физика жесткого тела". В 2010 – кандидатом физико-математических наук.
- В 2012 – 2014 и 2016 – 2018 годах был лауреатом стипендии Кабинета министров Украины для молодых ученых.
- С 2002 года – мастер спорта Украины (автомодельный спорт).
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В Минобразования – смена заместителей министра
- Правительство согласовало увольнение с должности заместителя главы Минобразования Украины Александра Костюченко. Также Алексея Шкуратова, отвечавшего в МОН за европейскую интеграцию.
- При этом Кабмин назначил Дмитрия Завгороднего на должность заместителя главы МОН по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
- Также с должности первого заместителя главы МОН уволили Андрея Витренко. Но переназначили его заместителем Оксена Лисового.
- 4 апреля Оксен Лисовой получил еще одного зама. Им стал Евгений Кудрявец. Он будет заместителем министра образования и науки Украины по европейской интеграции.
- Также на должность государственного секретаря МОН назначен Максим Ярмистый.