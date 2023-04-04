Это назначение согласовал сегодня Кабмин. Кудрявец будет заместителем министра образования и науки Украины по европейской интеграции.

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Приоритетные задачи Евгения Кудрявца в новой должности

международная деятельность, в частности, евроинтеграция украинского образования и науки;

системная работа с донорами и неправительственными организациями;

развитие внешкольного образования;

взаимодействие с детьми, временно обучающимися за границей, их интеграция в украинскую образовательную систему.

Что известно о Евгении Кудрявце

Кудрявеу имеет докторскую степень по экономике и более 10 лет опыта управления украинскими и международными образовательными проектами.

Евгений занимает представительские и управленческие должности в Европейской организации ядерных исследований (CERN) и Международной федерации ассоциации изобретателей (IFIA). Сотрудничает с Ассоциацией американских университетов, Международными музейными ассоциациями в США, Европе и Азии.

Последние 5 лет являлся заместителем директора Малой академии наук Украины по управлению стратегическими проектами и международным отношениям. В этой должности создал систему образовательной дипломатии с сетью в 50 странах и со 125 партнерами.

Среди успешных кейсов Евгения: налаживание связей с ЮНЕСКО, НАСА, ООН, организация первого в мире национального этапа глобальной Олимпиады гениев (Genius Olympiad), создание программы, благодаря которой юные украинские исследователи могут отправлять эксперименты на Международную космическую станцию.



Евгений Кудрявцев – новый заместитель главы МОН / фото Минобразования

Что говорит о Кудрявце Лисовой

Глава Минобразования Оксен Лисовой заявил, что сегодня команда МОН однозначно стала сильнее. Но рассказал о своем новом заместителе – Евгении Кудрявце.

С Евгением мы более 10 лет били скалу в Малой академии наук. Теперь пришло время объединить наши усилия и в МОН. Вся его жизнь – это наука. Евгений – победитель огромного количества олимпиад и конкурсов в Украине и за рубежом,

– подчеркнул глава МОН.

И уточнил, что в последние годы в МАН Кудрявец возглавлял международную деятельность. При этом он смог наладить партнерство с NASA, Francis Crick Institute, Ontario Science Center, MoMath, MILSET, Science Center Singapore, George Washington University, New York University и многими другими классными партнерами.

А еще он один из тех, кто создавал проект "Лекции будущего", благодаря которому каждый украинский может послушать лекцию Нобелевского лауреата.

Уж очень скоро ждите крутых новостей!

– анонсировал Лисовой.

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