Це призначення погодив сьогодні Кабмін. Кудрявець буде заступником міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції.
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Пріоритетні завдання Євгена Кудрявця на новій посаді
- міжнародна діяльність, зокрема євроінтеграція української освіти й науки;
- системна робота з донорами та неурядовими організаціями;
- розвиток позашкільної освіти;
- взаємодія з дітьми, які тимчасово навчаються за кордоном, їхня інтеграція в українську освітню систему.
Що відомо про Євгена Кудрявця
- Кудрявець має докторський ступінь з економіки і понад 10 років досвіду управління українськими та міжнародними освітніми проєктами.
- Євген обіймає представницькі та управлінські посади у Європейській організації з ядерних досліджень (CERN) і Міжнародній федерації асоціації винахідників (IFIA). Співпрацює з Асоціацією американських університетів, Міжнародними музейними асоціаціями у США, Європі та Азії.
- Останні 5 років був заступником директора Малої академії наук України з управління стратегічними проєктами та міжнародних відносин. На цій посаді створив систему освітньої дипломатії з мережею в 50 країнах і зі 125 партнерами.
- Серед успішних кейсів Євгена: налагодження зв'язків з ЮНЕСКО, НАСА, ООН, організація першого у світі національного етапу глобальної "Олімпіади геніїв" (Genius Olympiad), створення програми, завдяки якій юні українські дослідники можуть відправляти експерименти на Міжнародну космічну станцію.
Євген Кудрявець – новий заступник очільника МОН / фото Міносвіти
Що каже про Кудрявця Лісовий
Очільник Міносвіти Оксен Лісовий заявив, що сьогодні команда МОН однозначно стала сильнішою. Та розповів про свого нового заступника – Євгена Кудрявця.
З Євгеном ми понад 10 років лупали скалу в Малій академії наук. Тепер прийшов час об'єднати наші зусилля і в МОН. Все його життя – це наука. Євген – переможець величезної кількості олімпіад та конкурсів в Україні та за кордоном,
– наголосив очільник МОН.
І уточнив, що протягом останніх років в МАН Кудрявець очолював міжнародну діяльність. При цьому він зміг налагодити партнерство з NASA, Francis Crick Institute, Ontario Science Center, MoMath, MILSET, Science Center Singapore, George Washington University, New York University та багатьма іншими класними партнерами.
А ще він один з тих, хто створював проєкт "Лекції майбутнього", завдяки якому кожен українець може послухати лекцію Нобелівського лауреата.
Вже дуже скоро чекайте на круті новини!
– анонсував Лісовий.
До теми Очільник МОН Оксен Лісовий отримав нового заступника
У Міносвіти змінюють заступників міністра
- Уряд погодив звільнення з посади заступника очільника Міносвіти України Олександра Костюченка. Також Олексія Шкуратова, який відповідав у МОН за європейську інтеграцію.
- При цьому Кабмін призначив Дмитра Завгороднього на посаду заступника очільника МОН з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
- Також з посади першого заступника глави МОН звільнили Андрія Вітренка. Але перепризначили його заступником Оксена Лісового.